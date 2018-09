El clam per la República i la llibertat desborda la Diagonal

Un any més, i ja en van set, ha tornat a passar. Tot i els dubtes, tot i la sensació de cansament, tot i el desànim. L’ANC ha aconseguit tornar a mobilitzar centenars de milers de persones (encara no hi ha una xifra oficial d’assistents) que han desbordat l’avinguda Diagonal i han tornat a evidenciar la força de l’independentisme. Un clam per la República i la llibertat que, com sempre, deixa moltes imatges per a la història però que sobretot envia al món un missatge molt potent: el desig que Catalunya es converteixi en un nou estat europeu es manté inalterable.

Ha passat un any des de la Diada que va tenir el seu epicentre al passeig de Gràcia i el carrer d’Aragó. Faltaven tres setmanes per al referèndum, el Govern treballava per fer-lo possible i l’Estat greixava la maquinària per a impedir-lo. Un any després res no és el mateix. El referèndum es va fer, les forces de seguretat espanyoles van exercir una violència que va sorprendre el món, el Parlament va proclamar la independència, Madrid va tancar la cambra catalana, va destituir el Govern legítim i va acabar amb l’autogovern, la maquinària judicial impulsada per la Moncloa va empresonar polítics i líders cívics, part del Govern es va exiliar, es van convocar unes eleccions que va tornar a guanyar el sobiranisme… Un any de presons, escorcolls, prohibicions d’actes, tancaments de web, violència policial i de la ultradreta, processos judicials que conculquen drets fonamentals… Sí, efectivament, res no és el mateix.

540x306 La Diagonal, des de la plaça Francesc Macià / EFE La Diagonal, des de la plaça Francesc Macià / EFE

I, malgrat tot, o potser per això, hi ha un fet que es manté inalterable: una multitud està disposada, any rere any, a fer quilòmetres, a passar incomoditats, per sortir al carrer i reivindicar allò que és una realitat per a milions de persones d’arreu del món: que el seu país sigui independent. Elecció rere elecció, i enquesta rere enquesta, es constata que l’independentisme és el sector principal de la política catalana. La minoria majoritària, per dir-ho en termes políticament correctes. I la Diada constata aquesta força, aquesta musculatura. Ja fa anys que l’Establishment polític i mediàtic madrileny insisteix en la idea que l’independentisme és un suflé que es refreda, i aquesta vegada no ha estat una excepció. Certament el cansament, la frustració d’una independència frustrada, les divergències entre els partits sobre què fer a partir ara, feien dubtar de quina seria la resposta popular en aquesta Diada. Les imatges d’una Diagonal desbordada de gent, d’estelades, de samarretes de color corall, esvaeixen els dubtes. Han passat molts anys i moltes coses, però el desig de fer de Catalunya un estat independent és encara aquí.

540x306 La Diagonal, en la confluència amb el passeig de Gràcia / EFE La Diagonal, en la confluència amb el passeig de Gràcia / EFE

L’onada que fa caure el mur

Com en anys anteriors, la concentració ha tingut un element de ‘performance’. A les 17:14 en punt, i després de tres minuts de silenci, ha començat una onada sonora que ha avançat per tota l’avinguda, des de la confluència amb el carrer Castillejos, a tocar de la plaça de les Glòries, fins al palau reial, a Pedralbes. Aquesta era, si més no, la idea, perquè mantenir en silenci sis quilòmetres de Diagonal, amb centenars de milers de persones, no ha estat fàcil. Més simple ha estat l’esclat sonor posterior, amb la multitud cridant "Independència" i "Llibertat presos polítics" i movent banderes. A Pedralbes, a la part final del recorregut, l’onada de so ha fet caure un mur, un símbol de la força del poble a l’hora de superar obstacles. El mur, fets de grans peces de tela, ha caigut, tros a tros, entre crits d'"Aquí comença la nostra independència", "Ni un pas enrere", "Els carrers seran sempre nostres" i "Sempre ferms".