La difícil arrencada del nou curs polític dels comuns

Els resultats inesperats en les primàries als òrgans de direcció de Catalunya en Comú han obligat el partit a posar el fre durant l’estiu i posposar l’arrencada del nou curs polític. Quan totes les formacions de l’arc parlamentari ja fa dies que estan en marxa, els comuns tot just s’hi posen demà amb la tercera reunió de la nova executiva, que ha de servir per abordar diferents qüestions, com l’Onze de Setembre i la configuració del nucli de la direcció.

“Està tot parat”, asseguren diverses fonts de l’executiva consultades per l’ARA, que coincideixen que haurien preferit que el juliol quedés tancada l’assignació de càrrecs. Els encarregats de fer la proposta són els nous coordinadors de la formació, Xavier Domènech i Ada Colau, que per diverses circumstàncies no van poder assistir a les dues primeres reunions que van tenir lloc abans de les vacances. Dues trobades amb “poc contingut” i en què no es va anar gaire més enllà d’abordar com s’organitzen per organitzar-se, en paraules d’un dels dirigents.

Les fonts consultades no amaguen la “discòrdia” que es va produir entre diversos sectors del partit amb motiu de les primàries -la pinça d’una part de Barcelona en Comú i la cúpula d’ICV va obligar Domènech a renunciar a la seva proposta de llista original-, però assenyalen que ara Colau i el líder del partit al Parlament estan “treballant per arribar al consens” i desencallar la situació. La negociació s’està portant amb discreció i, de moment, no s’ha contactat amb els dos corrents que van entrar a l’executiva: Comuns Federalistes, amb sis representants, i Desbordem, amb quatre. Tot i no demanar explícitament cap càrrec al nucli, els primers esperen conèixer la proposta abans que s’hagi de votar per poder arribar a un acord. Desbordem va celebrar una assemblea dissabte per abordar les línies que defensaran de cara al funcionament de la nova direcció.

Malgrat que l’ànim general és el de “remar en una mateixa direcció”, una de les fonts consultades insisteix que la composició resultant de les primàries és de “bloqueig” perquè “no hi ha majories clares”. Creu que “l’autonomia” de Domènech per pilotar el partit ha quedat retallada per la cessió en el pols amb Colau i, arran d’això, ha perdut peces pel camí, com la portaveu al Parlament, Elisenda Alamany, que va renunciar a estar a la direcció. De fet, els noms que continuen sonant per tenir protagonisme al nucli són dos dels que impulsava l’entorn de l’alcaldessa: la diputada a la cambra catalana Susanna Segovia, de BComú, per a la coordinació de l’organització, i Candela López, d’ICV, que es responsabilitzaria de l’àrea de municipalisme. Altres places importants són la d’anàlisi política i discurs -en l’executiva provisional l’ocupava Marc Parés- i la de comunicació, a la qual la diputada Jéssica Albiach optava amb força. Però l’exdirigent de Podem va quedar fora de l’executiva. Tanmateix aquesta circumstància podria no ser un obstacle i, segons apunten algunes fonts, tímidament s’ha posat sobre la taula la possibilitat que assumeixi un càrrec de la cúpula algú que no formi part de la direcció, com podria ser el cas d’Albiach.

La paràlisi afecta el territori

Mentrestant, als municipis es continua treballant per configurar els grups motors que basteixin els espais locals de Catalunya en Comú. La paràlisi estival també ha afectat aquest àmbit i el partit ha hagut d’aturar el procés de validació dels nuclis. Ara per ara n’hi ha un centenar d’aprovats per l’àrea d’organització i tretze que s’han constituït però que encara no han sigut avalats per manca de consens.

Per la seva banda, la direcció de Podem engegarà una ronda de trobades al territori per promoure que el partit lila se sumi a CatComú de cara a les municipals. Podem aposta pel nom de la localitat i la fórmula En Comú Podema les llistes.