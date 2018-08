Les dificultats per diferenciar l’oposició de PP i Ciutadans

No només van empatats en els sondejos: durant les últimes setmanes es trepitgen en els seus posicionaments polítics. PP i Ciutadans opinen gairebé el mateix dels grans temes d’Estat que han estat candents aquest estiu.

La mimetització ha estat mútua: des de la seva arribada a la presidència del PP, Casado ha calcat el discurs antiindependentista que fins ara havia mantingut el partit d’Albert Rivera. El nou líder dels conservadors és més dur contra el sobiranisme, amb un to que s’assembla més al de Cs que al de Mariano Rajoy, que com a president del govern espanyol tenia un discurs més moderat. D’altra banda, la posició del PP sobre temes com la immigració o la memòria històrica ha forçat Cs, que sempre havia estat més còmode en l’ambigüitat, a prendre partit. Aquest pas l’ha fet per evitar que Casado s’apropiï de l’oposició per la dreta, i ho fa calcant les opinions dels conservadors. Amb el PSOE a la Moncloa i disparat al CIS, el partit taronja ha deixat aparcada la seva intenció d’ocupar el centre i veu més factible prendre-li escons al Partit Popular.

Immigració

Competició a la tanca de Ceuta per rebutjar els salts d’irregulars

Aquest estiu la immigració ha tornat al centre del debat polític. La política migratòria del president, Pedro Sánchez, que en el segon consell de ministres va posar sobre la taula la recuperació de la sanitat universal i la possibilitat de treure els filats a les tanques de Ceuta i Melilla, ha esperonat el discurs antiimmigració de PP i Ciutadans.

N’és un exemple la competició que, arran del salt de migrants a la tanca de Ceuta que va tenir lloc dijous, van mantenir Casado i Rivera per censurar des de la mateixa frontera ceutina el que consideren una actitud massa permissiva del govern socialista. Així, Casado va denunciar l’“efecte crida” que segons ell provoca la gestió de Sánchez i va afirmar amb contundència: “No és possible que hi hagi papers per a tots”. Al seu torn, Rivera va afirmar que “necessitem controlar les fronteres externes si volem viatjar sense passaport per Europa”.

Catalunya

Tots dos líders rebutgen negociar amb els independentistes

Pablo Casado ha optat des de la seva arribada per la línia dura contra l’independentisme. Igual que Rivera, també va criticar la gestió que l’ex vicepresidenta del govern Soraya Sáenz de Santamaría va fer del conflicte català, i va lamentar la “inacció” del govern de Mariano Rajoy. El 20 d’agost tots dos líders polítics van demanar que es torni a aplicar l’article 155 a Catalunya, després de les declaracions del president de la Generalitat, Quim Torra, en què apel·lava a “atacar” un “Estat injust”. “O el govern d’Espanya posa fi a aquestes qüestions o el PP sol·licitarà l’activació del 155”, va afirmar Casado. “És el moment que Sánchez reaccioni: continua instal·lat en la paràlisi i en les hipoteques per arribar a Moncloa”, va dir al seu torn Rivera.

L’exhumació de Franco

Cs canvia de criteri i s’alinea amb Casado pel que fa a la memòria històrica

Respecte a l’exhumació del dictador Franco que ha impulsat el PSOE, el PP sempre s’hi ha posicionat en contra. “No es va fer com si no hagués passat res: hi va haver la Transició i una reconciliació nacional”, va dir Casado dijous. “És molt irresponsable reobrir ferides superades”. Crida més l’atenció l’actitud de Cs, que al maig va votar a favor de la iniciativa dels socialistes al Congrés i en canvi la setmana passada va rebutjar donar suport al decret llei del govern per exhumar el dictador.

Presos d’ETA

Acusen Sánchez de pagar hipoteques

L’acostament dels presos d’ETA al País Basc ha posat en evidència que tant PP i Cs mantenen el mateix posicionament en la matèria. Tant Casado com Rivera acusen Sánchez de donar llum verda a l’acostament per pagar el deute que té amb els nacionalistes bascos, que van donar suport a la moció de censura.