La fiscalia obre diligències pels missatges independentistes emesos per l'Ajuntament de Vic a la plaça Major

La fiscalia obre diligències pels missatges independentistes que l'Ajuntament de Vic va emetre a la plaça Major. "No normalitzem una situació d’excepcionalitat i d’urgència nacional. Recordem cada dia que encara hi ha presos polítics i exiliats. No ens desviem del nostre objectiu, la independència de Catalunya". Aquest és el missatge que des de fa setmanes el consistori vigatà emet des de la plaça Major de Vic cada dia a les 8 del vespre.

Ara el ministeri públic demana als Mossos d'Esquadra que investiguin si l'emissió d'aquests missatges s'ha acordat en un dels òrgans municipals i demana que, si és així, s'aporti una "còpia d'aquest acord" o "l'acte administratiu" que autoritza l'emissió d'aquests missatges. La fiscalia també demana que es determini si aquests missatges han suposat algun cost per a l'Ajuntament, "ja sigui per la instal·lació dels megàfons o altaveus o per la confecció i/o edició del missatge emès".

A més, la fiscalia també demana que es detalli si en la confecció d'aquest missatge hi ha participat "personal de l'Ajuntament o bé persones alienes" al consistori. Si aquests missatges han comportat un cost per les arques municipals, el ministeri públic demana que se'n precisi l'import i s'aporti a la fiscalia "la concreta identificació del funcionari o membre de la corporació municipal que va autoritzar els pagaments".