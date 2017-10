De la dimissió de Junqueras a noves eleccions: tot el que es votarà aquest divendres al ple

Del ple d'aquest divendres, la gran pregunta és com s'aplicarà "el mandat de l'1-O" que ahir va anunciar Junts pel Sí. Diverses fonts consultades afirmen que la DUI es votarà com a proposta de resolució i assumeixen que el ple tornarà a ser tan crispat com els del 6 i 7 de setembre, amb interrupcions constants per part de l’oposició, però encara es valora la possibilitat de llegir la declaració, sense votar-la, per no comprometre els diputats de Junts pel Sí contraris a la via unilateral. De fet, preveient aquesta divisió, el PP ja ha anunciat que es planteja demanar que el vot sigui secret. Però al marge de la DUI, hi ha altres temes que es debatran a la cambra. Cada grup pot presentar tres propostes de resolució que se sotmetran a votació. Són les següents.

Convocar noves eleccions

PSC i Ciutadans reclamen comicis

Els socialistes han presentat tres propostes de resolució. La primera advoca per "restablir un marc de diàleg entre les institucions catalanes i les del conjunt d'Espanya" a través de la convocatòria d'eleccions i amb la "paralització" de l'article 155.

En canvi, la segona de les propostes reclama específicament que el Parlament insti el Govern a "convocar de forma immediata" unes noves eleccions "dins la legalitat vigent".

Com el PSC, Ciutadans també reclama en una proposta de resolució que el Govern convoqui "immediatament" eleccions autonòmiques. En el seu text, van més enllà que els socialistes i diuen que el Govern ha causat el trencament de la convivència a Catalunya, donant "mostres evidents d'esgotament, deteriorament i esquerdament intern" i amb un "menyspreu total i absolut" de la Constitució, l'Estatut i la resta de l'ordenament jurídic.

Deixar de "desafiar" l'Estat

El PP avisa que, si no, serà "obligat" aplicar el 155

El PP ha presentat una proposta en què s'insta el Govern a "desistir del desafiament a l'estat de dret" perquè, en cas que persisteixin, els plans independentistes "obligaran a l'aplicació de les mesures de l'article 155".

En el mateix text es planteja que el president català i el seu executiu "han situat a la Generalitat fora de l'Estatut i la Constitució" i es reclama que les institucions catalanes es tornin a situar "dins del marc constitucional i estatutari".

Reformar la Constitució

Els socialistes proposen també mesures per desplegar l'Estatut

La tercera proposta de resolució del PSC aposta per la reforma federal de la Constitució i el desplegament de l'Estatut amb diverses mesures. El text reclama que la cambra catalana manifesti la necessitat que Catalunya i el conjunt d'Espanya segueixin processant "des del respecte mutu i una col·laboració cada vegada més fraternal" i defensi que "només seguint el camí de diàleg, la negociació i el pacte es pot arribar a una solució satisfactòria capaç d'aconseguir el suport de grans majories". Per això, vol que digui que "rebutja qualsevol proposta unilateral o il·legal" i defensi el compliment de la llei. Els socialistes volen que la cambra manifesti que la solució "passarà per una reforma constitucional que faci d'Espanya un estat federal" que sigui sotmesa al vot de la ciutadania.

El text proposa també diverses mesures de desplegament de l'Estatut, com que el Parlament impulsi davant les corts espanyoles el desplegament de la reforma de la llei orgànica del poder judicial, es negociï una millora del sistema de finançament i es reclami a l'Estat que es recuperi el nivell d'inversió a Catalunya mitjançant la pròrroga de la disposició addicional tercera de l'Estatut.

Dimissió de Junqueras

Cs l'acusa de causar el trasllat de 1.500 empreses

En una de les propostes, Ciutadans proposa que el ple exigeixi la dimissió del vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, per la fuga d'empreses. Segons el partit taronja, Junqueras ha impulsat una "política irresponsable" que ha causat el trasllat de la seu social de més de 1.500 empreses i la retirada massiva de dipòsits bancaris.

El PP, en canvi, no demana directament la dimissió de Junqueras, però sí que ha presentat una proposta de resolució en què es manifesta que el Procés "ha provocat un dany a l'economia catalana" i per això es reclama que el Govern recuperi la seguretat jurídica i garanteixi un "marc sociopolític estable".

Fractura de la societat catalana

El PP i Ciutadans han presentat propostes sobre la "fractura" de la societat catalana a causa del Procés. Els populars lamenten la voluntat "reiterada, conscient i deliberada" del Govern "d'imposar a la totalitat de catalans les aspiracions minoritàries" independentistes. En el mateix text demanen que el Govern "accepti la pluralitat de la societat" i faciliti un "clima de concòrdia".

En una línia molt semblant, Ciutadans reclama que es condemni "sense pal·liatius" els 'escraches' a polítics, les intimidacions de càrrecs públics, els atacs a les seus dels partits i les coaccions a empresaris, treballadors i estudiants. Demanen també condemnar la pràctica d'alguns municipis de declarar polítics 'persona non grata', un fet que consideren "vexatori, inquisitorial i totalitari".