Un centenar d'intel·lectuals i polítics europeus critiquen per carta la passivitat de la UE amb Catalunya

Un centenar de polítics, intel·lectuals i eurodiputats han signat i enviat una carta oberta a Jean-Claude Juncker, president de la Comissió Europea, i a Donald Tusk, president del Consell Europeu, en la qual qualifiquen d'injustificable el silenci d'Europa davant la crisi catalana.

El signants critiquen que, per defensar la indivisibilitat i la sobirania de l'estat espanyol, el Mariano Rajoy "està violant drets bàsics i llibertats garantides per la Convenció Europea de Drets Humans". Per aquest motiu argumenten que el cas català no pot ser considerat un afer intern i insten les institucions europees a trencar el silenci i a exercir de mediadores en el conflicte.

"L'estat de dret inclou també la protecció dels drets fonamentals i llibertats", s'argumenta en la carta, i s'afegeix que la Unió Europea ha reiterat que la violència no pot ser un instrument per resoldre problemes polítics.

La carta també denuncia la versió "mutilada i reduccionista" que fa el govern espanyol del concepte d'"estat de dret", i el risc que comporta per a les institucions europees d'assumir-la.