La diputada d'En Comú Marta Sibina es desmarca de Podem i vota en contra de tots els decrets de Sánchez

La diputada al Congrés d'En Comú Podem Marta Sibina ha complert aquest dimarts la seva promesa: votar en contra de totes les mesures del govern socialista a la cambra baixa mentre no permeti salvar el vaixell Open Arms del port de Barcelona. El passat 14 de gener ja va assegurar que no donaria suport al govern en cap de les votacions que es produeixin al Congrés després que l'executiu socialista bloquegés el vaixell de l'organització humanitària, així com també l'Aita Mari, que havia de salpar per rescatar immigrants al Mediterrani. "Si això no se soluciona immediatament, anuncio que, com a diputada al Congrés, no donaré cap tipus de suport amb el meu vot a un govern responsable de les morts que es produiran", ja va advertir a través de Twitter. En un vídeo difós a Youtube per Albano Dante Fachín fa tres dies ho tornava a advertir: "O el govern cedeix o caurà aquest dimarts 22".

Aquesta tarda s'ha desmarcat de Podem en la majoria de votacions al Congrés per convalidar decrets i ha votat en contra de tots vuit, tal i com havia promès. En un dels casos ho ha fet al costat dels seus companys de files i en l'altre l'ha separat l'abstenció de la resta i el seu no. El seu escó vermell ha destacat en algunes votacions com l'única nota discordant de tot l'hemicicle, com bé ha reivindicat la diputada a través de Twitter recordant que "si Sánchez fa el mateix que Trump o Salvini, cal dir PROU".

En Comú Podem coneixia la decisió de Sibina des d'ahir dilluns, quan la diputada -que acostuma a ser un vers lliure a Madrid- va comunicar-ho al grup parlamentari. Fonts del partit català, però, puntualitzen que en cap moment es va obrir a debatre la decisió amb els seus companys i que no va assistir a la reunió habitual en què es comunica el sentit del vot. Ara la intenció d'En Comú és "obrir un debat" de cara a la tramitació dels pressupostos, on tot vot compta. "Hi haurà debat i es parlarà. Volíem esperar a avui i veure com anava", assenyalen fonts de la formació.

Sibina, que es parella de Fachin, l'ex secretari general de Podem, ja es va desmarcar de la campanya dels comuns el 21-D, en què es va presentar Xavier Domènech, perquè considerava que havien equiparat la DUI al 155.