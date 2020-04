Els diputats del Parlament es comprometen a destinar un 25% del sou a la lluita contra el covid-19

Els diputats s'han compromès aquest dimarts que el 25% del sou dels diputats vagi destinat a la lluita del covid-19. Així ho ha acordat la mesa per unanimitat, de manera que cada parlamentari donarà aquesta porció del seu salari a les iniciatives que decideixin per pal·liar la crisi de coronavirus i seran els grups parlamentaris els encarregats de donar publicitat al destí d'aquests diners -segons expliquen fonts parlamentàries-.

D'altra banda, la mesa també ha acordat demanar un informe jurídic per saber si pot legalment destinar part del pressupost de la cambra al departament de Salut per lluitar contra el coronavirus. A diferència del sou dels diputats, que es tractarà de donacions privades perquè ho faran els mateixos parlamentaris un cop haver cobrat el sou, en aquest cas s'ha de mirar si es pot transferir diners del Parlament directament al Govern.

El president de la cambra catalana, Roger Torrent, va proposar destinar-hi el romanent dels comptes del 2019, que ascendia fins a 2 milions d'euros, a recursos sanitaris, mentre que JxCat va reclamar que s'usés per aquesta finalitat també la partida del pressupost d'enguany destinada a la commemoració dels 40 anys del Parlament. Aquesta darrera partida, de fet, va ser una d e les que va generar tensió entre ERC i JxCat quan es van elaborar els comptes de la cambra.

Alternativa informàtica pel funcionament telemàtic

En un altre ordre, la mesa també ha admès a tràmit la proposició de llei que va registrar ahir JxCat per reformar el reglament i permetre que el Parlament funcioni per la via telemàtica. En relació a això, la mesa ha valorat el darrer informe tècnic de la cambra sobre els mitjans necessaris per fer efectiva la reforma. Fins ara, havien considerat que la cambra no estava preparada i que la contractació pública de les qüestions necessàries podia allargar-se fins a la tardor. Aquest nou informe proposa una "solució informàtica" pròpia de la cambra per poder-ho aplicar abans i provisional fins que hi haués una contractació formal externa.