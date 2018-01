Els diputats d'ERC seran demà a les 15h al Parlament: "No podem cedir a les pressions"

No hi ha canvi de plans, de moment, en l'independentisme. El ple per investir Carles Puigdemont continua convocat malgrat les advertències del Tribunal Constitucional (TC) i els diputats de JxCat i d'ERC seran demà a les 15h a l'hemicicle del Parlament. "No podem cedir a les pressions de fora", ha subratllat aquest dilluns el portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, després de la reunió de l'executiva del partit. Des d'ERC afirmen que "no hi ha pla B" i que l'objectiu és defensar els drets de tots els diputats i, per descomptat, també els del candidat a la investidura. Sabrià ha assenyalat, però, que la decisió de mantenir o suspendre el ple l'haurà de prendre "de forma col·legiada" la mesa del Parlament i no únicament el president de la cambra, Roger Torrent.

Els dirigents d'ERC són conscients que forçar la investidura de Puigdemont o deixar-la en suspens a l'espera de no se sap ben bé què tindrà una conseqüència immediata: s'ampliarà l'aplicació del 155. "Per nosaltres, acabar amb el 155 és una prioritat absoluta i tenir govern de manera immediata també. Però no entenem que des del TC es puguin vulnerar els drets dels diputats de la manera que ho fa", ha apuntat Sabrià, que s'ha compromès a defensar "a fons" el dret de Puigdemont a repetir com a president de la Generalitat.

"Sabem que voler-ho tot és difícil", ha reconegut el portaveu dels republicans. ERC seguirà negociant intensament aquest dilluns amb JxCat i la CUP per trobar "la millor manera" d'oposar-se a la interlocutòria del TC, que és molt clara. El Tribunal adverteix els membres de la mesa que han de suspendre immediatament el ple d'investidura si Puigdemont no s'hi presenta. "El poble ha escollit un candidat i no hi renunciarem", ha insistit.

Tot i això, no són poques les veus que dins d'ERC -i també del PDECat- demanen a Puigdemont que faci un pas al costat per desbloquejar la situació i permetre que els partits catalans recuperin la Generalitat, actualment en mans del govern espanyol. El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ho va expressar aquest passat diumenge a La Vanguardia, en una entrevista que li va comportar moltes crítiques per part del món convergent.

Sense pla B i amb JxCat advertint que acceptaran unes noves eleccions abans que renunciar a Puigdemont, ERC es limita de moment a criticar la "demofòbia de l'Estat" i a garantir que la única manera de respondre-hi és amb "fermesa".