La direcció de la Crida es referma en fer un nou partit malgrat l'ultimàtum del PDECat

Jordi Sànchez i David Bonvehí es van veure la setmana passada per intentar ja desencallar la negociació, però no se'n van sortir. Els negociadors del Partit Demòcrata van rebutjar la idea de fer un nou partit -com proposen Sànchez i l'expresident Carles Puigdemont- i van posar sobre la taula la proposta de fer una coalició amb un repartiment del 50-50. Un oferiment que la Crida va demanar "temps" per donar una resposta. Segons ha pogut saber l'ARA, aquesta qüestió es va abordar ahir en en una reunió de l'executiva de la Crida: es va refermar el posicionament dels negociadors, que passa per forjar un partit nou des de zero, i es va tornar a posar la pilota sobre la teulada del PDECat. Això no significa que s'hagi pres una decisió definitiva, sinó que es manté el posicionament i es dona marge perquè segueixin les converses -com a màxim un parell de setmanes més- amb el risc de trencament.

Com el PDECat, la direcció de la Crida també es troba en una cruïlla sobre el futur de l'organització. Des del seu impuls l'estiu del 2018 ha descartat presentar-se a tot el cicle electoral, malgrat les veus internes que ho reclamaven. Ara, però, amb les eleccions catalanes a la cantonada hi ha la necessitat de decidir si es presenta als comicis amb un nou espai polític sota el paraigües de JxCat o, si no hi ha acord amb el PDECat, fer el pas per presentar-se en solitari a les urnes sota el lideratge de Puigdemont.

Al seu torn, Bonvehí encara no ha convocat l'executiva amb l'argument que la Crida li havia demanat "temps" per respondre-li a la proposta de la coalició, però després de la reunió d'ahir de l'organització que presideix Puigdemont fonts del partit asseguren que serà divendres -tal com ha avançat l'ACN. La Crida els ha traslladat que no s'ha pres cap decisió definitiva, sinó que només va ser una "sessió informativa". El PDECat no descarta fer el mateix.

En la darrera reunió de la direcció, el president del PDECat es va comprometre amb els seus membres a donar comptes de la negociació en 15 dies (que es van complir ahir dilluns). Fins ara, els negociadors de la formació -Bonvehí, Ferran Bel, Marc Castells i Marc Solsona- no han fet partícips de les converses a la resta de membres de l'executiva. En la propera trobada han d'explicar, doncs, quina és la proposta concreta de la Crida, el plantejament dels negociadors del PDECat i decidir si cedeixen o trenquen i es presenten per separat a les eleccions.

Bonvehí i el seu entorn s'han sentit relegats de la presa de decisions des de les eleccions del 21 de desembre al Parlament, quan van pactar amb Puigdemont fer una llista amb independents. L'experiència no ha estat bona per a ells perquè la direcció del partit no s'ha vist incorporada en la dinàmica del dia a dia: ni al Parlament, on pilota l'espai Albert Batet; ni al Govern, on porten el pes -a banda del president, Quim Torra, els consellers Damià Calvet, Miquel Buch i Meritxell Budó; ni tampoc al Congrés dels Diputats ni a l'ajuntament de Barcelona, que capitanegen Laura Borràs i Elsa Artadi -respectivament-. Només en l'àmbit local el PDECat ha tingut màniga ampla per fer els pactes als ajuntaments, consellers comarcals i diputacions. Ara bé, no sense polèmica, ja que l'acord amb el PSC a la Diputació de Barcelona va enfrontar directament la direcció del partit i Puigdemont.

No creuen, doncs, que amb un nou partit les coses siguin diferents, malgrat que la Crida insisteix que no hi haurà vetos per a ningú en el nou espai polític.

Dinar dels consellers de JxCat

La pressió és ara per a l'executiva del PDECat, ja que ha d'afrontar el debat que fa tant de temps que cueja dins la formació. A la direcció del Partit Demòcrata hi conviuen diferents opinions. Hi ha una part, capitanejada per la vicepresidenta, Míriam Nogueras, que no ha estat present en les negociacions, que està disposada a fer un nou partit que incorpori els independents, a més dels militants de la Crida i del Partit Demòcrata. L'altra part considera que tancar el partit és una línia vermella que no es pot traspassar. Així doncs, el més probable és que la direcció es divideixi durant el debat, però l'entorn de Bonvehí creu que guanyarà l'opció de rebutjar fer un nou partit i mantenir el PDECat. "Si no fos així, no haguéssim mantingut aquest posicionament", assegurent fonts de l'executiva, que també afegeixen que tenen la majoria al consell nacional per ratificar aquesta decisió.

Ara bé, no tothom té la mateixa percepció sobre el que pensen els quadres del PDECat, sobretot a l'entorn dels exconsellers Jordi Turull i Josep Rull, que s'han començat a moure perquè partit canviï el seu poscionament. Els exmembres del Govern consideren que les bases estan alineades amb l'opció de Puigdemont i que si la decisió es pren en un altre òrgan que no sigui la direcció del partit la fórmula de l'expresident exiliat a Waterloo sortirà vencedora. Aquesta situació es va abordar ahir, segons ha pogut saber l'ARA, en un dinar amb els consellers de JxCat Meritxell Budó, Miquel Buch i Damià Calvet -aquests darrers persones de màxima confiança de Turull i Rull-. No hi ha res concret sobre què fer, però si que creuen tenir tropa al partit per intentar que el consell nacional es posicioni a favor de fer un nou espai polític o provar de forçar una assemblea extraordinària del PDECat per apartar la direcció actual. "Hi ha malestar", assegura un càrrec de Govern, que constata que en les darreres hores s'han accentuat les converses crítiques entre els dirigents en relació a la direcció de Bonvehí. "Les declaracions demanant eleccions i dient que el govern de Quim Torra havia tocat fons no han agradat", afegeix sobre el que va dir Ferran Bel aquest cap de setmana en un diari local.

651x366 La direcció de la Crida es referma en fer un nou partit malgrat l'ultimàtum del PDECat / ACN La direcció de la Crida es referma en fer un nou partit malgrat l'ultimàtum del PDECat / ACN

Hi ha veus dins la formació política que qüestionen la legitimitat dels negociadors -Bonvehí, Bel, Solsona i Castells- amb la Crida. Recorden que en el congrés del 2018 es va aprovar formar una comissió delegada amb els presos polítics (Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn) amb el president i la vicepresidenta del partit per encarrilar el trànsit cap al nou partit. Havien de fer una proposta per portar a votació de l'assemblea. Això, però, no ha arribat a succeir mai.

Davant d'això, la direcció actual relativitza les crítiques. Recorden que aquest sector del partit "ja ha perdut dos congressos" i que la legitimitat la té ara l'executiva que va sortir escollida el juliol del 2018. A diferència d'aquell moment, descarten que ara pugui passar una cosa similar al conclave que va apartar l'excoordinadora general Marta Pascal -que ara ha fet el Partit Nacionalista de Catalunya- i qüestionen que els partidaris de Rull i Turull puguin reunir dues terceres parts del consell nacional que es necessiten per convocar una assemblea extraordinària.

Reunió Mas-Bonvehí

David Bonvehí paral·lelament a les converses que ha tingut amb Jordi Sànchez, ha fet trobades telemàtiques amb diverses vegueries i comarcals per contrastar en quin estat es troben les bases. No ha traslladat l'estat de les negociacions a la militància, però sí que ha admès davant diverseos quadres que les coses no són fàcils i que no descarta una escissió. A aquests contactes s'hi ha sumat, en la darrera setmana, una trobada amb l'expresident Artur Mas per abordar l'ordenació de l'espai de JxCat.

651x366 El president del PDECat, David Bonvehí, i l'expresident Artur Mas / ACN El president del PDECat, David Bonvehí, i l'expresident Artur Mas / ACN

Segons diverses fonts consultades, la prioritat de Mas segueix sent que s'arribi a qualsevol acord per evitar la trencadissa. Ell mateix ha verbalitzat en diverses entrevistes que si no es posaven d'acord per fer un sol partit, el terme intermedi podia ser una coalició. Ho ha plantejat com una solució alternativa abans de concórrer per separat en uns comicis al Parlament.

Ara bé, l'expresident no està pilotant a hores d'ara les converses. Malgrat que en un primer moment havia de negociar l'ordenació amb Puigdemont, s'ha acabat apartant. De fet, just ara fa un any que Mas es va traslladar a Waterloo per abordar amb l'excap de l'executiu a l'exili aquesta qüestió. La reunió va acabar amb un comunicat de l'oficina de l'expresident Mas en què s'explicava que el pacte era articular una estructura "operativa i eficaç" per a JxCat. L'acord entre ells dos mai s'ha concretat en res.