La direcció d'ETA planteja la dissolució de l'organització

La direcció d'ETA ha plantejat en un document la dissolució definitiva de l'organització en considerar que el seu "cicle i funció" ha arribat al seu punt final, segons publica aquest dijous el diari 'Gara'. El desenllaç d'aquesta proposta, que compta amb una alta participació en el debat entre els membres de l'organització, s'espera que sigui abans de l'estiu i que les votacions es duguin a terme en la seva globalitat perquè el resultat sigui inequívoc i d'aplicació immediata. El document emplaça a prendre la iniciativa "sense esperar res ni ningú" i diu que correspon a la direcció d'ETA "tancar el temps de conflicte armat i les situacions relacionades". En el document, redactat a l'abril del 2017, també consta que "el final de cicle resulta cada vegades més evident, i a conseqüència de les decisions preses, ja s'ha produït en gran part. El final de l'estratègia político-militar va marcar l'inici del final del cicle de l'organització", afirma.

L'organització ja va entregar l'armament que encara mantenia en diferents amagatalls del sud de França. L'abril de l'any passat la Comissió Internacional de Verificació (CIV) i els 'artesans per la pau' -activistes civils- van confirmar en un acte públic a Baiona l'entrega de les armes i explosius facilitats per ETA a les autoritats franceses. El 8 d'abril el líder de la CIV, Ram Manikkalingam, va definir com a "dia històric" la dissolució definitiva de l'organització.