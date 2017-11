La direcció estatal de Podem debat per Telegram com cessar Fachin

Reunió d'urgència de la direcció de Podem a escala estatal per decidir el futur del seu líder a Catalunya, Albano Dante Fachin. Pablo Iglesias ha convocat tots els membres del consell ciutadà estatal (CCE) -l'òrgan màxim de direcció- a debatre pel grup de missatgeria que tenen a Telegram la convocatòria d'un congrés immediat a Catalunya per renovar la cúpula del partit, el que anomenen una assemblea ciutadana, segons informen a l'ARA fonts del partit. La reunió intenta ser el màxim d'"ordinària", en què es doni el torn de paraula i el dret a vot a totes les parts, que no s'han pogut desplaçar amb menys d'un dia de marge fins a Madrid, assenyalen les mateixes fonts.

Sobre la taula hi ha com rellevar Fachin. El cap de setmana passat, després que Mariano Rajoy anunciés la convocatòria d'eleccions anticipades pel 21-D, Pablo Iglesias ja va aplicar el seu particular 155 al líder de Podem Catalunya i va imposar la convocatòria d'una consulta ciutadana per decidir la confluència amb els comuns. Aquesta consulta encara està en marxa -durarà fins dimarts, dia 7- i, segons la secretaria d'organització recull més de 12.000 vots.

Fonts del partit puntualitzen que no tenen intenció de cessar Fachin avui mateix sinó de convocar una assemblea ciutadana que esculli un nou lideratge abans del 21-D i un cop els inscrits de Podem Catalunya s'hagin manifestat. Per fer-ho necessiten el suport d'un 30% dels cercles validats -d'acord amb els estatuts-, i ja han arribat a aquesta xifra. Arribats a aquest punt, el consell ciutadà estatal té la potestat de "convocar de forma extraordinària qualsevol assemblea ciutadana territorial inferior per a qüestions d'especial transcendència".

En concret, la iniciativa de convocar una assemblea ciutadana autonòmica prové de la plataforma Podem Amb Futur, que ha enviat un requeriment a la direcció estatal per demanar que es convoqui de forma immediata davant la "pèrdua de confiança" en l'actual líder autonòmic pel seu "viratge polític" i apropament a les formacions independentistes.