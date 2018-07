El director del CNI compareix a la comissió de secrets oficials per les gravacions de Corinna

El director del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Félix Sanz Roldán, compareix aquesta tarda davant la Comissió de Secrets Oficials del Congrés per les gravacions a l'amiga del rei Joan Carles Corinna zu Sayn-Wittgenstein, en què suggereix que el rei emèrit té comptes a Suïssa.

La seva compareixença, a porta tancada i amb caràcter reservat, ha començat a les cinc de la tarda. Sanz Roldán acudeix al Congrés a petició pròpia, després de les informacions publicades per 'El Español' i 'OK Diario' en què Corinna dona a entendre en unes gravacions que el rei emèrit té comptes a Suïssa i que la feia servir a ella com a testaferro.

Arran d'aquestes notícies, Units Podem, ERC, Compromís, el PDECat i Bildu van demanar la creació d'una comissió d'investigació parlamentària al Congrés sobre aquesta qüestió. Els membres de la Comissió de Secrets Oficials són els portaveus dels grups triats pel ple del Congrés, a més de la presidenta de la Cambra, Ana Pastor.

Així, aquesta tarda podran preguntar a Sanz Roldán els diputats Rafael Hernando (PP), Juan Carlos Girauta (Ciutadans), Joan Tardà (ERC), Aitor Esteban (PNB), Jordi Xuclà (PDECat) i Ione Bellarra (Units Podem).

No és la primera vegada que Sanz Roldán va al Congrés per parlar de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, ja que el passat 19 de març ja va comparèixer a secrets oficials per negar qualsevol vinculació dels serveis d'intel·ligència amb ella.

Mentrestant, el jutge de l'Audiència Nacional Diego de Egea ha demanat als diaris digitals 'El Español' i 'OK diario' els enregistraments suposadament fets a Londres el 2015, que es van publicar el passat dia 11, entre l'excomissari José Manuel Villarejo i l'amiga del rei emèrit.

De Egea investiga Villarejo per crear una organització criminal per aconseguir i vendre informació confidencial valent-se de la seva condició policial.