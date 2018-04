El director del màster de Cifuentes diu que el rector li va ordenar "reconstruir" l'acta

Les evidències de la falsedat del màster de la presidenta madrilenya, Cristina Cifuentes, són més potents cada dia que passa. El director de la titulació de la Universidad Rey Juan Carlos, Enrique Álvarez Conde, ha acabat de donar aquest divendres veracitat a les informacions destapades per 'Eldiario.es', i ha afirmat aquest divendres que "va reconstruir" el 21 de març i per ordre del rector l'acta del tribunal que suposadament havia examinat Cifuentes del seu treball de fi de màster (TFM). L'afer del màster enterbolirà la convenció del PP que arrenca avui a Sevilla, que pretenia posar fre a Ciutadans.

En una entrevista a Onda Cero, Álvarez Codne ha afirmat que després que es donés a conèixer l'escàndol al voltant del màster va ser cridat pel rector, Javier Ramos, per comparèixer en una roda de premsa.

"A partir d'aquest moment es produeix una reunió en què hi ha moltes persones que tinc perfectament identificades. El rector pregunta si existeix el treball. Dic que jo no el tinc i que crec que la normativa exigeix que al cap de dos anys es destrueixin tots. Així que no tinc ni aquest treball ni cap altre", ha assenyalat.

"[El rector] em va dir —prossegueix Álvarez Cobos— que calia trobar un document, que calia reconstruir un document, literalment. Li vaig fer cas per la meva responsabilitat institucional i vaig intentar reconstruir una hipotètica acta que se li va enviar al rector a la tarda i al subdirector del gabinet de premsa per un Gmail, ja que em va dir que ho enviés des d'un Gmail".

La revelació s'afegeix al reguitzell d'informacions en el mateix sentit. Ahir es va saber que una de les professores que presumptament van firmar l'acta no reconeixien el document, que contenia almenys dues signatures falsificades, segons Elconfidencial.com.