Una dirigent de Vox compara la irrupció del partit a Andalusia amb la División Azul

La vicesecretària d'acció social de Vox, Rocio Monasterio, compara l'arribada de Vox al parlament andalús amb la División Azul, la unitat de voluntaris espanyols que va lluitar al costat de Hitler a la Segona Guerra Mundial.

"Així deu haver estat avui l'arribada de Vox al parlament d'Andalusia. No us ho perdeu!", deia dijous en un missatge a Twitter que acompanyava d'un fragment de vídeo de la pel·lícula 'Embajadores en el inferno', dirigida per José María Forqué el 1956, en què apareixen soldats de la División Azul a l'URSS carregant contra el comunisme.

Así ha debido ser hoy la llegada de @vox_es al Parlamento de Andalucía ¡no os lo perdáis! 😂😂 #ParlamentoDeAndalucia https://t.co/cQ4cra6zuO — Rocio Monasterio (@monasterioR) 27 de diciembre de 2018

La pel·lícula està basada en el llibre de Teodoro Palacios Cueto, conegut com a Capitán Palacios, i que va servir a la División Azul. El missatge de Monasterio ha generat comentaris a Twitter tant de partidaris com de detractors de la formació d'ultradreta.