Les discrepàncies pel suport als pressupostos fracturen al govern valencià

El govern valencià afronta la seva primera crisi seriosa després que els socialistes valencians hagin decidit, aquest dimecres, donar suport a l'objectiu de dèficit proposat pel govern central. Una decisió que Compromís ha titllat d'"unilateral" i que consideren que perjudica greument les reivindicacions per la reforma del finançament valencià.

Fonts de la vicepresidència, que dirigeix Mónica Oltra, declaren que "de cap manera aquest canvi de vot beneficia la singularitat de la reivindicació que ha mantingut en els últims mesos el govern valencià per reclamar una reforma urgent del sistema de finançament autonòmic". Haver pres aquesta decisió és molt greu, declaren, ja que s'ha fet sense consultar i suposaria la primera discrepància seriosa que afecta el pacte de govern valencià.

El mateix president de la Generalitat, Ximo Puig, hauria pres la decisió després de negociar telefònicament aquest dimecres amb María Jesús Montero, ministra d'Hisenda. Entre les contrapartides negociades hi hauria 850 milions d'euros i el refinançament dels 1.000 milions del deute.

Tensions entre el govern de Pedro Sánchez i Podem

La confrontació sobre l'objectiu de dèficit al País Valencià és també conseqüència de les tenses negociacions que s'han produït a Madrid entre socialistes i Podem sobre el sostre de despesa, com a pas previ a l'aprovació dels pressupostos. El partit lila, soci principal del govern de Pedro Sánchez, demanava que es derogués la llei d'estabilitat pressupostària, cosa que des de l'executiu rebutjaven, entenent que implicaria trencar amb les demandes de Brussel·les.

Finalment, Podem va acordar ahir amb el govern espanyol la modificació de la llei per evitar que el Senat (on el PP té majoria absoluta) pugui vetar l'aprovació dels comptes de l'Estat. L'acord implica l'eliminació de l'article 15 de la llei perquè els objectius d'estabilitat pressupostària només es puguin votar al Congrés, segons va concretar Podem. La reforma s'aprovarà com més aviat millor, afirmen des del partit lila, perquè ha d'estar vigent abans d'aprovar la via d'estabilitat 2019-2021, cosa que el govern espanyol té previst fer divendres.