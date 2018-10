La divisió independentista es trasllada al municipalisme

“Manifestar el suport al Govern i al Parlament per fer efectiu el mandat popular de l’1-O en els termes que estableixen la llei del referèndum i la llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República”. Aquest era el punt principal de la moció que fa un any presentava l’Associació Catalana de Municipis (ACM) amb l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) sota el guiatge del PDECat i ERC als ajuntaments. Dotze mesos més tard aquests dos partits estan presentant una moció de l’ACM que deixa enrere la via unilateral. El text presentat aposta per “la inapel·lable necessitat que el govern de l’estat espanyol s’assegui a negociar un referèndum acordat i accepti el resultat democràtic que s’obtingui del plebiscit”. L’ACM s’alinea així amb el posicionament que defensen ara les dues grans formacions independentistes d’acordar una consulta amb l’Estat, a diferència de la CUP, l’ANC o els CDR, que es decanten per la unilateralitat. També l’AMI, fet que mostra una divisió municipalista que, curiosament, enfronta dues entitats que comparteixen molts municipis associats.

David Saldoni, president de l’ACM, justifica el canvi pel context polític que hi ha ara. “Veient la situació actual, no ens hem de tancar a res i hem d’estar oberts al diàleg, perquè si ens pensem que només depèn de nosaltres entrarem de nou en un atzucac com vam veure amb el 155 -apunta l’alcalde de Sallent, del PDECat-. Si ho pensem fredament, ¿com podem fer possible el mandat de l’1-O?”, es pregunta, i explica que l’objectiu és “posar contra les cordes l’Estat amb un referèndum acordat que té un ampli suport, però sense renunciar a res”. Es tracta, doncs, de sumar i aglutinar voluntats per tornar a reivindicar el dret a decidir.

La diversitat dels consistoris que representen, amb municipis governats pels socialistes, els comuns o independents, facilita aquesta pressió conjunta. “Volem obtenir el suport del màxim nombre d’ajuntaments en la defensa del referèndum pactat, siguin o no siguin sobiranistes, i a l’ACM s’hi agrupen tots els ajuntaments del país, menys una quinzena”, remarca Saldoni. Una estratègia que ha funcionat a Sant Cugat, on ICV hi ha votat a favor i el PSC s’ha abstingut, però no a Sant Celoni, on els socialistes hi han votat en contra i els ecosocialistes s’han abstingut.

‘Republiquem’

El president de l’ACM marca distàncies amb l’AMI, tot i que deixa clar que continuen treballant plegats en alguns àmbits: “Seguim treballant conjuntament per defensar jurídicament els alcaldes imputats per haver donat suport a l’1-O, però la nostra raó de ser no és la independència, som entitats diferents. L’AMI seria més l’ANC i nosaltres Òmnium”, afegeix Sallent, destacant les discrepàncies entre les dues entitats independentistes. De fet, la moció, que es va pactar a l’executiva de l’ACM del 28 de setembre a Poblet, no es va compartir amb l’AMI, tot i que en la legislatura passada la coordinació entre les dues entitats era més estreta. L’AMI, paral·lelament, ha posat en marxa la campanya Republiquem, amb motiu del primer aniversari de l’1-O, amb un manifest en què mostra el seu compromís de materialitzar la República. En el manifest l’entitat subratlla que “el mandat popular és contundent” i adverteix que no faran “cap concessió ni cap pas enrere amb aquest encàrrec”. “Obrim la porta al diàleg, però el nostre horitzó és fer efectiu el mandat de l’1-O”, assenyala Josep Maria Cervera, president de l’AMI, que afegeix: “Ja vam votar en el referèndum i el 21-D, i si l’altre no juga no ens hem d’aturar”. L’alcalde del Port de la Selva, del PDECat, atribueix la moció de l’ACM a l’heterogeneïtat dels municipis que representa: “El seu ventall d’associats és molt ampli, però nosaltres no som partidaris de fer una moció sinó de mostrar el compromís dels càrrecs electes amb la República”.

Fonts de l’AMI minimitzen les divergències amb l’ACM i posen l’èmfasi en el fet que la unitat d’acció de l’any passat, amb mocions conjuntes, obeïa al convuls context de la política catalana. “L’AMI no acostuma a presentar mocions, sempre ho fa l’ACM, però ara fa un any les circumstàncies eren excepcionals després de l’1-O i això va fer que ens hi suméssim”, expliquen aquestes fonts, que sí que admeten que “ara hi ha menys reunions entre les dues associacions”. Davant d’aquesta situació, l’AMI va anunciar divendres que celebraran una executiva conjunta amb l’ACM per convocar una jornada del món municipalista. “Volem trobar-nos tots els alcaldes amb la voluntat de mostrar un posicionament unitari, que no vol dir uniforme: que hi ha plena determinació per assolir la República”, conclou Cervera.