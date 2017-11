La doble cara de Rajoy

Coincidència: al mateix temps que el govern de Mariano Rajoy proposa nomenar nou fiscal general de l'Estat el magistrat que va votar al Tribunal Suprem en contra de la doctrina Botín, Julián Sánchez Melgar, l'advocat del PP invoca la mateixa doctrina per lliurar-se del banc dels acusats en el cas de la destrucció del disc dur de l'ordinador de Luis Bárcenas.

Sánchez Melgar era ponent el desembre del 2007 del ple jurisdiccional -s'anomena així quan es tracta d'unificar doctrina- on hi havia divisió de criteris sobre si dur davant de l'Audiència Nacional o no el president del Banco Santander per delicte fiscal en el cas d'un producte financer opac (les cessions de crèdit).

El magistrat era partidari de fer-lo seure al banc però la majoria va sostenir que com que el fiscal no acusava i tampoc ho feia l'advocat de l'Estat (presumpte perjudicat), amb l'acusació popular en exclusiva no era suficient.

Sánchez Melgar, doncs, va haver d'abandonar la ponència i va presentar un vot particular contra la naixent doctrina Botín: si la fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, en representació d'Hisenda, no acusen i només ho fa l'acusació popular en exclusiva, cau la capacitat de fer seure al banc dels acusats l'imputat. En el seu vot, el magistrat va ironitzar contra la doctrina Botín recordant l'eslògan de l'Agència Tributària 'Hacienda somos todos'.

Anys després, el jutge José Castro va fer us d'aquest vot particular per acusar la infanta Cristina en el cas Nóos. Però el que és paradoxal és que el mateix dia que Rajoy proposa a Sánchez Melgar per al lloc de nou fiscal general de l'Estat, la defensa del PP, partit del qual és president Mariano Rajoy, presenta un escrit al jutjat en el qual sol·licita a la magistrada Rosa María Freire que arxivi el cas de la destrucció del disc dur de l'ordinador de Luis Bárcenas l'abril del 2013 apel·lant a la doctrina Botín.

Segons ja va avançar l'ARA, Rajoy va aconseguir el setembre del 2016, quan negociava la investidura, que l'extresorer retirés la denúncia sobre la destrucció del disc dur on presumptament hi havia dades sobre els seus comptes i altres informacions sensibles.

Malgrat tot, aquesta estratègia va donar pas momentàniament a una altra: dues recusacions de la jutge Freire i el recurs contra la interlocutòria de conclusió. Això va retardar una causa que ja estava pràcticament acabada feia més d'un any.

I ara, quan la jutge, lliure de recusacions i confirmada la seva interlocutòria de conclusió per l'Audiència de Madrid, es disposa a obrir judici oral i convertir el PP en el primer partit que s'asseu al banc dels acusats en qualitat de persona jurídica, la defensa proposa el sobreseïment i arxiu mitjançant l'aplicació de la doctrina Botín.

En el cas Nóos aquesta doctrina no va impedir jutjar la infanta Cristina. Serà el tribunal de l'Audiència de Madrid en el judici oral qui es pronunciarà sobre la petició del PP.

Però el fet és que per sostenir-la, el partit ha hagut de rectificar. Perquè durant la instrucció va sostenir que va ratllar fins a 35 vegades i va destruir el disc dur d'un ordinador, el d'Apple, que era propietat del PP i no de Bárcenas. Necessita provar que el propietari no se sent perjudicat per invocar la doctrina Botín.