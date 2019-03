La documentació d'Urkullu sobre el seu rol com a interlocutor amb Catalunya, arxivada al monestir de Poblet

L'Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià ha confirmat que ha rebut una còpia de la documentació del lehendakari basc, Iñigo Urkullu, que conté informació sobre el seu rol com "intercessor" des de l'estiu del 2017 entre el govern de la Generalitat i el govern espanyol. L'arxiu, amb seu al monestir de Poblet, conservarà els documents, que no seran públics fins que es desclassifiquin. L'Arxiu Tarradellas és l'arxiu llegat per Josep Tarradellas a Catalunya i porta el nom de la filla de qui va ser president a l'exili.

Iñigo Urkullu, un dels protagonistes dels intents d'última hora per evitar el xoc de trens amb la DUI i el 155, va portar la setmana passada el seu testimoni al Tribunal Suprem. En la seva declaració al judici al Procés, el president basc va admetre el seu paper d'"intercessor" entre la Generalitat i la Moncloa, tot i que va especificar que mai es va arribar a negociar sobre el dret a l'autodeterminació ni el referèndum.