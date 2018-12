D'un jutge acusat de prevaricar a un veterinari que minimitza el franquisme: així són els 12 diputats de Vox

El membre de Vox que va dir que el franquisme no va ser una dictadura i que el feminisme és una "actitud agressiva d'un grup de senyores molt organitzades i subvencionades", Eugenio Moltó, és un dels nous dotze diputats del partit d'extrema dreta que seuran als escons del Parlament andalús, la majoria molt desconeguts. Repassem el que sabem dels dotze diputats que han fet el salt a la cambra legislativa andalusa.

Francisco Serrano

Els dotze diputats elegits són de les províncies de Sevilla, Màlaga, Cadis i Almeria (dos a cadascuna) i Còrdova, Granada, Jaén i Huelva (un a cada una). El cap de llista, Francisco Serrano, va ser inhabilitat com a jutge de família el 2011 pel Tribunal Suprem, després de ser condemnat per prevaricació pel Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia. Més tard, el Constitucional va emparar l'exjutge i va anul·lar la condemna del Suprem, però va fer ferma la sentència del tribunal andalús. El motiu és que va modificar el règim de visites perquè un nen sortís en confraria en la Setmana Santa de Sevilla sense el permís de la seva mare. Actualment està readmès a la carrera però està en excedència i exerceix com a advocat.

Conegut pels seus comentaris masclistes, Serrano va protagonitzar una polèmica a Twitter quan va enviar un suposat missatge de suport a la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, a qui una dona va desitjar que la violessin en grup. Serrano va fer una piulada en què adjuntava una fotografia de la dona i afirmava: "A aquesta desgraciada no crec que mai la violin ni en grup, ni en colla, ni amb traïdoria ni amb nocturnitat. Tot el meu suport a Inés Arrimadas". L'advocat també va afirmar durant la campanya de Vox del 2015 que "la ideologia de gènere [tal com anomena el feminisme, i també " aquelarre de gènere"] porta darrere la destrucció de la família".

Eugenio Moltó

Moltó, que ha entrat a la cambra legislativa per Màlaga, és un veterinari que va ser president del Col·legi de Veterinaris entre el 1996 i el 2002, i va militar al PP fins al 2014. Va donar-se a conèixer en una entrevista al 'Diario Sur' en què va considera que el franquisme "no va ser una dictadura".

María José Piñeiro

La número dos de Serrano és María José Piñeiro, que també ha entrat per Sevilla (on és presidenta de Vox). Piñeiro és metge i mare de set fills. El 8 de març Piñeiro va fer un vídeo en què es va posicionar en contra del feminisme. Va considerar que el motiu de la vaga tenia per objecte únicament "l'enfrontament contra l'home pel fet de ser-ho", i va defensar la igualtat d'oportunitats a l'Estat: "Espanya és un país que per les seves arrels cristianes és ferment dels drets humans", va dir.

Ana Gil

Número dos de la candidatura per Màlaga, i jubilada, es va presentar a l'alcaldia d'Estepona el 2015 pel mateix partit. En el seu perfil de Twitter, sovintegen els comentaris xenòfobs o antiislàmics. Després dels atemptats terroristes que van tenir lloc a Londres el 2017, Gil va fer una piulada en què afirmava: "Venen a liquidar-nos i els empetitits dels polítics a sobre els subvencionen. Estem en guerra!"

Basta ya de dejarnos matar como a conejos! Vienen a liquidarnos y los mermados de los políticos encima los subvencionan! Estamos en guerra! — Ana Gil Román (@AnikinGil) 4 de junio de 2017

Luz Belinda

Luz Belinda Rodríguez, de 38 anys i número u per Almeria, va formar part de les forces armades de l'exèrcit de l'aire. Després de deixar la carrera militar es va dedicar a la seguretat privada i en l'actualitat és mestressa de casa. Està casada amb un membre dels cossos i forces de seguretat de l'Estat i està estudiant el grau de dret.

En el míting del partit a Almeria, Rodríguez va carregar contra l'independentisme i contra la immigració. "No permetrem que ens segueixin insultant des de Catalunya ni que es converteixi la nostra terra en un camp d'acollida gegantí d'immigrants que venen per la força, assaltant les nostres fronteres i exigint drets que ni tan sols nosaltres tenim".

Precisament, Almeria (la segona província espanyola amb més immigrants) s'ha convertit en la clau política de Vox, on han rebut 262.212 vots (un 16%), que els han fet arribar al Parlament.

Rodrigo Alonso

Segon a la candidatura de Vox per Almeria, de 38 anys, és llicenciat en administració i direcció d'empreses, i actualment té una pime al sector de les telecomunicacions. Ja té experiència en política local, ja que va ser regidor al seu poble, Antas (també a Almeria).

Manuel Gavira i Ángela Mulas

La llista de Cadis l'encapçalen Manuel Gavira, advocat nascut el 1969, i Ángela Mulas, advocada especialitzada en dret mercantil. En una entrevista al 'Diario de Cádiz', Gavira va afirmar que no li molesta l'etiqueta de "fatxa": "Jo no em considero ultra de res, però si em diuen fatxa per defensar la Constitució i els símbols nacionals, d'acord". En el mateix sentit, va afirmar: "Si em diuen masclista perquè vull derogar una llei de violència de gènere que és injusta, doncs d'acord, i si soc un xenòfob per defensar que hi hagi un control a les fronteres, d'acord igualment". "El meu país és casa meva, i a casa meva entra qui jo vulgui", va sentenciar. "Ni el PP ni Cs són de dretes", va dir per demanar el vot.

"Estem agraïts i molt sorpresos amb els resultats que hem obtingut sense ajudes de cap mena: ni premsa, ni televisió, i sense estar subvencionats per cap organisme", va dir al seu torn Mulas la nit electoral, tal com va publicar el 'Diario de Cádiz'.

Rafael Segovia

El diputat que entra per Huelva és Rafael Segovia, metge generalista de professió que està vinculat a la formació des dels seus inicis. Segovia és nebot d'Antonio Segovia, que va ser alcalde de la ciutat entre el 1955 i el 1960, durant el franquisme. En una entrevista concedida al diari 'Huelva24' el 2015, Segovia va assegurar que "el concepte de dreta pot ser diferent per segons quina persona".

Benito Morillo i Alejandro Hernández

Exmilitar i un dels primers afiliats a Vox des del seu naixement, Benito Morillo representa Jaén. Per la seva banda, Alejandro Hernández, advocat, casat i amb tres fills, ha estat elegit per Còrdova. "Volem tancar les mesquites fonamentalistes i combatrem els que volen convertir en una mesquita la catedral de Còrdova", va dir Hernández en un acte de Vox a Sevilla.

"Queremos cerrar las mezquitas fundamentalistas....Y combatiremos a aquellos que quieren convertir en una mezquita a la Catedral de Córdoba" Las palabras del candidato por Córdoba, Alejandro Hernández Valdés, en el acto de VOX en Sevilla. #AndalucíaporEspaña pic.twitter.com/M8d9pXCsEx — VOX Córdoba (@VoxCordoba) 11 de noviembre de 2018

Francisco José Ocaña

Granada ha elegit Francisco José Ocaña per Vox, de 47 anys, casat i amb tres fills, que és gerent d'una empresa dedicada a l'ús de drons i pilot professional d'aviació comercial. Té formació com a 'coach' polític i planificació estratègica, i dins del partit és vicesecretari de comunicació.