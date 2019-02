Podem: "La dreta ha agafat el trabuc per fer inviable qualsevol diàleg amb qui no pensi com ells"

El candidat de Podem a les eleccions europees, Pablo Bustinduy, ha criticat que la dreta espanyola ha agafat el trabuc per "fer inviable qualsevol diàleg amb qui no pensi com ells", que són "molts milions de persones".

Bustinduy ha participat aquest dissabte a l'acte de presentació, recollit per Efe, de les candidatures de Podem a les eleccions autonòmiques i municipals al País Valencià, liderades per Rubén Martínez Dalmau i María Oliver, en el cas de la ciutat de València, respectivament.

El candidat a les europees ha declarat que en la manifestació d'aquest diumenge contra la política del president espanyol, Pedro Sánchez, es farà explícit que a Espanya existeix "un nou subjecte polític l'agenda del qual està marcada per la ultradreta", i que el PP, Ciutadans i Vox, a més de petites formacions "encara més d'extrema dreta", defensen un projecte de "confrontació, crispació i criminalització de tot aquell qui pensa diferent".

Aquests partits segueixen una estratègia d'"agressivitat" que intenta "tancar" totes les vies al diàleg i la negociació, davant els qui creuen en la democràcia, més enllà d'ideologies, com un sistema que respecta a tothom, i per això, ha dit, "hem d'articular-nos per defensar un projecte de país completament diferent on hi cap tothom, ells també", i que vol resoldre "pacíficament" els problemes.

Per a Bustinduy, existeix una espiral "entre les polítiques d'austeritat i l'amenaça creixent de la ultradreta que està arrasant a tot Europa", davant la qual cal defensar un projecte de democràcia, justícia social i sobirania en tots els nivells: autonòmic, municipal i europeu.

Aquest dissabte Pedro Sánchez també ha enviat un missatge en la mateixa línia des de Barakaldo, on presentava l'alcaldable socialista Aldredo Retortillo. Ha cridat a defensar l'"Espanya actual" enfront dels que representen, ha dit, "l'Espanya en blanc i negre", en al·lusió als convocants de la mobilització de demà diumenge a Madrid. A més, també ha cridat a votar el 26 de maig per evitar el retorn de "l'Espanya que ens van obligar a ser durant 40 anys", fent referència al franquisme.