Casado adverteix sobre Catalunya: "Si Sánchez pot, pactarà la independència amb Torra"

Tot i que Pedro Sánchez no ha fet cap pas endavant a favor del Procés durant els nou mesos que porta a la Moncloa i que rebutja obertament la celebració d'un referèndum a Catalunya, el PP insisteix hores abans de l'inici oficial de la campanya electoral en advertir d'un possible acord per a la independència si torna a governar el PSOE. "Si Sánchez pot, pactarà la independència amb Torra", ha assegurat el líder del PP, Pablo Casado, en un acte a València.

L'estratègia electoral del PP se centra en intentar frenar un govern d'esquerres atiant la por a un trencament de la unitat d'Espanya. Per a Casado, si governa el PSOE, hi haurà referèndum per a la independència. "Iceta ja va anunciar en euskera que en 10 anys s'hauria de votar l'autodeterminació", ha asseverat.

El líder del PP també ha retret a Sánchez que hagi rebutjat un 'cara a cara' electoral amb ell i que vulgui pactar l'indult dels presos polítics, després que el canidadat del PSOE hagi evitat tancar la porta als indults si els líders independentistes són condemnats pel Procés. "Pactarà els indults a canvi dels vots dels separatistes", ha assegurat Casado. "Pedro Sánchez no vol debatre per evitar contestar sobre atur, economia i els indults als presos colpistes".