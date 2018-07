L'Eurocambra modifica la llei electoral europea per evitar que els partits petits tinguin representació

Partits polítics catalans com ERC, el PDECat i altres formacions petites, com la valenciana Compromís, hauran de modificar les seves aliances de cara a les eleccions europees del 2024 si no es volen quedar sense representació a l'Eurocambra. El ple del Parlament Europeu ha aprovat aquest dimecres una reforma de la llei electoral comunitària que fixa un llindar mínim d'entre el 2% i el 5% –la xifra exacta l'haurà de fixar cada estat membre– per poder aconseguir escons. La modificació ha estat aprovada per 397 vots a favor, 207 en contra i 62 abstencions.

El canvi beneficia els partits estatals, com el PP, el PSOE i Ciutadans, i perjudica greument les formacions pròpies d'una comunitat autònoma, encara que la seva presència territorial –com el cas d'ERC i el PDECat– sigui molt forta. Fonts de l'Eurocambra asseguren que la nova fórmula no s'aplicarà encara a les eleccions del 2019 perquè no hi ha temps de canviar les lleis electorals estatals per adaptar-les al reglament europeu. Si no hi ha sorpreses i els canvis a l'Estat no es produeixen en un temps rècord, el llindar mínim d'entre el 2% i el 5% es començarà a aplicar als comicis del 2024.

Per a les eleccions del 2024, els partits petits hauran de redefinir estratègies electorals per evitar quedar-se sense eurodiputats. A les eleccions del 2014, ERC va obtenir un 4,01% dels vots i dos escons amb la seva coalició L’Esquerra pel Dret a Decidir, i la formació valenciana Coalició Compromís, que es va presentar a les europees amb altres partits d’esquerres de l’Aragó, Extremadura i Ceuta, va obtenir un 1,92% dels vots i un escó. També van obtenir menys del 5% dels vots Ciutadans, tot i que previsiblement millorarà el resultat a les properes eleccions, i la coalició de partits nacionalistes Los Pueblos Deciden, formada per Bildu i el BNG, entre d’altres.

La modificació només s'aplicarà als estats membres que tinguin més de 35 escons i la circumscripció electoral dels quals sigui estatal a les eleccions europees, com el cas d'Espanya. De fet, aquestes dues premisses només afecten Espanya i Alemanya. "Ens oposem a aquesta mesura perquè atempta contra la pluralitat i la diversitat ideològica", va advertir l'eurodiputat d'ERC Josep Maria Terricabras quan els estats membres van pactar el canvi de la llei electoral, a principis de juny. Ara els governs europeus han de donar el seu vistiplau a la modificació, tot i que no es preveu que hi hagi problemes per adoptar-la.