Podem elegirà el relleu de Xavier Domènech en unes primàries entre el 20 i el 23 de setembre

Els inscrits a Podem Catalunya podran elegir en primàries qui assumirà la secretaria general del partit i agafarà, per tant, el relleu de Xavier Domènech entre el 20 i el 23 de setembre, tal com va avançar Nació Digital. Domènech va renunciar a liderar els comuns, Podem i el grup parlamentari la setmana passada.

En una roda de premsa a la seu de la formació lila aquest dilluns, el secretari d'organització, Jaume Durall, i la portaveu, Conchi Abellán, han explicat que el calendari intern serà "ràpid" i "comprimit" per una doble decisió "orgànica" i "política", tant pel context en clau catalana com també de cara a les municipals.

D'aquesta manera, a partir d'aquest dimecres 12 de setembre s'obrirà un període de preinscripció de candidatures telemàticament. Els candidats hauran de rebre com a mínim 150 avals individuals i el d'un espai col·legiat de l'organització per presentar-se a unes votacions telemàtiques i presencials. Els resultats es faran públics el dilluns 24 de setembre.

Tot plegat ho han explicat després de reunir-se de manera extraordinària aquest dissabte el consell ciutadà autonòmic, per analitzar l'escenari que s'obria per a Podem després de la renúncia de Domènech, una "gran pèrdua política" per l'espai, segons ha assegurat la portaveu del partit, que s'ha posat a disposició de qui n'assumeixi a partir d'ara el lideratge.

Després de "diversos trasbalsos" en clau interna els últims mesos, el secretari d'organització ha assegurat que Podem ha adquirit ara una "maduresa política per fer front als cops": "Ens ha donat un plus de capacitat de reacció i de maduresa política per fer front a situacions", ha insistit Durall en la presentació del procés per elegir la nova secretaria general.