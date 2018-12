L'empresari alemany que va esbroncar Torrent es postula per a l'alcaldia de Barcelona

Karl Jacobi, l'empresari alemany que va esbroncar el president del Parlament, Roger Torrent, en una conferència al Círculo Ecuestre de Barcelona, presenta candidatura a l'alcaldia de Barcelona. Ho anunciarà aquest dimecres en una roda de premsa al Col·legi de Periodistes, acompanyat de l'exparella de Jordi Pujol Ferrussola, Victoria Álvarez, que moderarà l'acte.

És encara una incògnita el partit amb el qual Jacobi vol presentar candidatura i en la convocatòria explica que en donarà els detalls en conferència de premsa aquest dimecres, així com les raons que l'han portat a fer el pas. Destaca també el fet de comptar amb Álvarez en l'acte, a qui descriuen com "famosa per haver revelat i denunciat el robatori mafiós de la família Pujol Ferrussola".

Lluny de desaparèixer del focus mediàtic després d'aquell episodi amb Torrent, Jacobi va reaccionar també a la decisió de la justícia alemanya de no extradir Carles Puigdemont per rebel·lió assegurant que sentia "vergonya" de ser alemany. "Alemanya està intoxicada a favor dels nazis catalans", va dir en declaracions a RAC1.