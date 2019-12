La meitat d'empresaris de l'Estat assenyalen la corrupció com un entrebanc per fer negoci

La corrupció continua sent un entrebanc per a bona part dels empresaris que volen fer negoci a l'estat espanyol, tal com es desprèn d'una enquesta publicada aquest dimarts per la Comissió Europea, coincidint amb el Dia Internacional contra la Corrupció. El 50% dels enquestats espanyols (d'un total de 302) van assenyalar la corrupció com un problema per desenvolupar la seva activitat, i el 43% creu que li ha impedit guanyar un concurs públic o un procés d'adjudicació de contractes en els últims tres anys.

A més, el 10% confessa que, com a mínim una vegada, algú li ha demanat que la seva empresa pagués un suborn, un regal, un favor o diners extra per serveis com els permisos de construcció o de negoci, el canvi d'ús d'un terreny, permisos mediambientals, ajudes de l'Estat o fons socials i estructurals. Una quarta dada que crida l'atenció és que la gran majoria dels empresaris consideren que les persones que són descobertes cometent actes corruptes no reben el càstig adequat (el 80% en casos de corrupció menor i el 74% per suborns a funcionaris d'alt rang). Entre les pràctiques de corrupció més esteses a l'Estat, el 54% assenyala "afavorir amics o familiars en institucions públiques", el 41% "finançar partits polítics a canvi de contractes públics o influència sobre l'elaboració de polítics", "afavorir amics o familiars o un negoci" (38%) i les comissions (35%).

En una nota de premsa, la CE apunta que la corrupció és avui menys estesa a la UE que el 2013. No obstant això, destaquen que un nombre significatiu de les empreses encara creuen que la corrupció està molt estesa (63% d'europeus i 88% d'espanyols). Al conjunt d'Europa els empresaris (7.722 van ser entrevistats) també assenyalen la corrupció com un problema greu, però amb un percentatge més baix que els espanyols. El 37% ho assenyala com un problema per fer negocis, i només el 5% assegura haver vist en primera persona la corrupció. A més, el 30% creu que la corrupció els va impedir guanyar un concurs públic o un procés d'adjudicació de contractes públics. Pel que fa a la rendició de comptes, al voltant del 50% dels enquestats lamenten que és insuficient.