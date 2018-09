Una de les empreses antiplagi utilitzades en la tesi de Sánchez troba un 21% de contingut duplicat

Plagscan, una de les empreses el programari antiplagi que va utilitzar la Moncloa per rebatre les acusacions de plagi en la tesi doctoral del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sosté en un comunicat que els resultats de la prova que va difondre l'executiu (0.96% de contingut plagiat d'altres textos) difereixen notablement amb els quals ha trobat la mateixa companyia, que ascendeixen a un 21%. Així ho exposa aquesta empresa alemanya en un comunicat difós aquest dimarts, en què explica que a causa de les nombroses informacions periodístiques que citaven a Plagscan i la diferència entre els resultats obtinguts per La Moncloa fent servir aquesta eina en comparació amb altres programes antiplagi, Turnitin ( que va donar un 13% de plagi), Plagscan va voler comprovar per si mateixa a què es devia aquesta gran diferència.

"No estem acusant a ningú de plagi ni som caçadors de plagi", precisa el president de Plagscan, Markus Golbach, en el comunicat. "A causa de la gran diferència amb els resultats obtinguts d'altres eines, volíem saber la causa de la mateixa. Som comprensius amb el govern, que probablement s'ha ocupat del cas. No obstant això, per qualificar l'informe, haguéssim desitjat comptar amb informació més detallada ". L'empresa afirma que després de la seva pròpia investigació en la tesi de Sánchez, que està publicada en línia, va trobar cites i fonts procedents de material escrit pel propi Sánchez, i textos que van ser publicats després de la tesi i que el sistema marcava com coincidència.

L'empresa apunta que el percentatge de coincidències és relatiu i només un punt de partida per a les investigacions. "La intel·ligència humana és absolutament necessària quan hi ha sospites sobre un text", assenyala Golbach en el comunicat. "La intel·ligència artificial no ha arribat tan lluny. Només els humans tenim el coneixement per jutjar si un text està plagiat". El text finalitza assenyalant que els "turbulents casos de Montón i Sánchez" han portat el tema del plagi a l'actualitat. I és que, segons les investigacions, el treball de fi de màster de Montón contenia plagis d'altres autors i de la Wikipedia. "Les institucions educatives haurien d'apuntar a incrementar els seus esforços per eliminar el plagi i evitar més escàndols com el de Montón", assenyala Plagscan, que ha publicat el comunicat en el seu compte de Facebook.

Per tot plegat, el PP ha exigit al president Pedro Sánchez que demani disculpes als mitjans després de titllar de "terrible" el comunicat de l'empresa alemanya i apunta que el cap de l'executiu hauria de demanar disculpes al "missatger", és a dir, als mitjans que ja van informar que Sánchez sí que va plagiar. Precisament el president espanyol va confirmar aquest diumenge, en una entrevista a La Sexta, que presentarà una demanda contra aquests mitjans per defensar el seu honor si no rectifiquen les acusacions de plagi en la seva tesi.