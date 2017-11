Un empresonament que sacseja les eleccions

Ciutadans: Crida a formar un govern que tingui “sentit comú”

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, no va valorar a fons la decisió judicial i va optar per posar el focus en les eleccions del 21-D, perquè poden suposar l’inici d’una “nova etapa” en què la Generalitat no sigui notícia “per saltar-se les lleis”. “Parlarem de llistes d’espera, d’educació i de la lluita contra la corrupció”, va dir, fent una crida a formar una alternativa de govern que tingui l’objectiu de “recuperar el sentit comú”.

Sobre l’empresonament preventiu de nou membres del Govern, Arrimadas es va limitar a dir que “respecta” la decisió judicial. Va assegurar que és una situació “molt greu”, però va voler recordar que el seu partit “feia anys” que estava advertint que passaria si no s’abandonava el Procés.

CSQP: “Costarà molt refer-se d’aquest dia negre”

L’espai polític dels comuns va criticar amb duresa l’empresonament d’una part del Govern i va demanar la llibertat dels consellers. El coordinador general de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, va assegurar que caldrà “intel·ligència” per superar l’empresonament. Per un dia, els integrants de Catalunya Sí que es Pot van aparcar les seves discrepàncies. El portaveu del grup, Joan Coscubiela, va dir que “costarà molt refer-se” d’aquest “dia negre per a Catalunya i la democràcia”, mentre que el líder de Podem a Catalunya, Albano Dante Fachin, va anar una mica més enllà i va afirmar que ara només es pot “estar a l’altura de la gent de l’1-O”. El líder estatal de Podem, Pablo Iglesias, es va mostrar “avergonyit” per un Estat amb “presos polítics”.

CUP: Una crida a mobilitzar-se massivament fent vaga general

La CUP advoca per convocar una vaga general i mobilitzar-se de manera “massiva i contínua” fins a l’alliberament dels vuit membres del Govern i dels presidents de l’ANC i d’Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. La formació anticapitalista va fer públic un comunicat animant a sortir al carrer per condemnar la “clara vulneració de drets i llibertats” i per “no normalitzar la situació de repressió de l’Estat”.

En el mateix text, els cupaires afirmen que l’Audiència Nacional i el Tribunal Suprem “no són òrgans independents, sinó que funcionen com a braç executor del govern espanyol”. “Constatem que l’Estat no és una democràcia real perquè empresona segons les idees i els posicionaments polítics amb la voluntat clara d’imposar un càstig col·lectiu als independentistes”, sentencia el document.

PSC: Veu la mesura “desproporcionada” però respecta la decisió judicial

El PSC va reaccionar amb un comunicat en què qualificava l’empresonament dels consellers de mesura “desproporcionada” però també expressava respecte per la independència judicial i deia que acatava les decisions de la justícia. “Mai no s’hauria d’haver arribat a aquesta situació”, afirmen els socialistes, si bé afegeixen que ja van advertir de les conseqüències de “situar-se fora de la legalitat”. Al seu parer, Puigdemont “s’ha fet objecte d’actuacions judicials”. La seva presència a Brussel·les i la negativa a comparèixer tampoc han sigut, en aquest sentit, “decisions encertades”, afegeix el text, que conclou: “Avui és un dia trist per a Catalunya i Espanya. Els socialistes catalans seguirem treballant per recuperar el seny i la via del diàleg [...] dins l’estat de dret”.

PP: “Posa en evidència que la situació era inadmissible”

Com Ciutadans i el PSC, el PP també va mostrar el seu “respecte” per la decisió de la jutge Carmen Lamela. Per al líder popular a Catalunya, Xavier García Albiol, l’empresonament no és una “decisió agradable” però serveix per “posar en evidència que Catalunya ha estat en una situació inadmissible” els últims dos anys.

Albiol també va aprofitar l’ocasió per llançar un missatge en clau electoral. Primer, acusant d’“irresponsable” el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. “Desitjo que hagi de retre comptes davant la justícia per tot el dolor i mal que ha causat a Catalunya”, va dir. I, segon, desitjant que les eleccions del 21-D obrin una “nova etapa” en la qual Catalunya “no sigui notícia tot el dia per saltar-se la llei”.