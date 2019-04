Podem s'encomana a la mobilització de la classe treballadora

"Vull parlar de les perruqueries". Aquesta ha estat una de les primeres intervencions d'Irene Montero, la candidata de Podem al Congrés de Diputats per la circumscripció de Madrid, que aquest matí ha visitat Elx (Baix Vinalopó), una ciutat que acull el principal nucli productor de calçat de l'Estat, però que amaga una realitat menys prestigiosa com és l'economia submergida que protagonitzen les 'aparadores', les treballadores que fabriquen sabates per a les grans companyies des de les seves pròpies cases sense comptar amb cap cobertura legal. És per això que avui el discurs de la número dos de la formació lila s'ha centrat en reclamar una millora de la situació del petit comerç i dels col·lectius més precaritzats, com els repartidors d'empreses com Glovo, que denuncien la seva condició de falsos autònoms, o les conegudes com a Kellys, les encarregades de netejar les habitacions dels hotels.

Montero ha situat el focus en les dificultats que viu el comerç de barri amb la disminució "d'un 40% de la facturació de les perruqueries per la competència deslleial de les cadenes de baix preu", o la càrrega laboral dels treballadors de les botigues de roba, que és "el sector en què es fan més hores sense cobrar: 450.700 per setmana" a l'Estat. Una situació que s'agreuja, segons la dirigent de Podem, per la falta de liquiditat d'aquests establiments i la negativa dels bancs a concedir-los crèdits, i que s'hauria de solucionar mitjançant l'actuació d'una banca pública aprofitant que Bankia "la va comprar per a l'Estat el PP".

Segons Montero, els establiments tradicionals també s'haurien de beneficiar dels diners que el Partit Popular i el PSOE han destinat "a bonificar les contractacions en les grans companyies" i que ara s'haurien de "dedicar a ajudar les petites i mitjanes empreses". Uns fons que s'haurien d'incrementar amb l'eliminació dels "crèdits fiscals que reben les empreses de l'Íbex-35, i que des de l'inici de la crisi sumen més de 100.000 milions", i als quals s'afegiria la recaptació de més impostos a les empreses de lÍbex-35, que segons ha denunciat Montero, "haurien de pagar el 25%, però en realitat paguen menys del 10%, i en el cas dels bancs no arriben ni al 5%". "Nosaltres proposem que paguin un 15%, que no és demanar massa".

"Votar Pedro Sánchez és votar Rivera entrant a la Moncloa"

Irene Montero ha tancat el seu acte amb un crit a la mobilització el 28 d'abril i posant en dubte el compromís en la lluita contra la desigualtat del PSOE. "Demanem el vot perquè és possible, perquè si no fos possible, no ens haurien embrutat amb les clavegueres de l'Estat. Però perquè sigui possible, cal anar a votar i cal votar Unides Podem".

"Qui paga les campanyes electorals al PSOE són els mateixos bancs que volen que governi la dreta, i que com a molt estan disposats a acceptar un govern de dretes compost per Rivera i el PSOE. Votar Pedro Sánchez és votar Rivera entrant a la Moncloa", ha conclòs Montero.