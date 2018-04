El 155 endarrereix la concessió de les Creus de Sant Jordi

La Generalitat no aprovarà la llista de guardonats amb les Creus de Sant Jordi ni entregarà els premis d'aquest any fins que no s'aixequi l'aplicació de l'article 155 a Catalunya, vigent des de finals d'octubre, segons ha avançat 'La Vanguardia'.

Habitualment, els guardons es lliuren en les dates pròximes al 23 d'abril. Tot i l'anomalia d'aquest any, fonts de la Generalitat asseguren que de manera excepcional s'escurçaran els terminis de revisió i aprovació de la llista de guardonats –al voltant d'una cinquantena- i els premis d'aquest any es lliuraran un cop constituït el nou Govern. Un altre guardó destacat que entrega la Generalitat que es veurà afectat pel 155 és el Premi Internacional Catalunya, que s'entrega a finals d'any tot i que des de molts mesos abans ja s'analitzen les candidatures.

Les Creus de Sant Jordi -que s'entreguen des del 1981- ja estan encarregats a l'orfebre que els elabora aquest any ja que es tracta d'una tasca que requereix temps. La Generalitat té la intenció d'entregar-los igualment un cop s'aixequi l'article 155 i n'aprovi els guardonats en una reunió de Govern i després d'un debat entre Departaments. Fins al 2017, la Generalitat havia lliurat 1.500, creus de les quals 1.200 destinades a persones físiques i més de 300 a entitats.