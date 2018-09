Les entitats sobiranistes convoquen una marxa a Barcelona l'1-O

Les entitats sobiranistes han impulsat una nova taula d'entitats –entre les quals hi ha l'ANC i Òmnium– per organitzar les accions que es duran a terme el dia de l'aniversari del referèndum. Es tracta de la Plataforma 1 d'Octubre. Una de les accions és la convocatòria d'una marxa a Barcelona l'1-O per reivindicar que es faci efectiu el "mandat" del referèndum, a més d'animar a fer aturades als centres de treball a les 12 h. A més, la plataforma ha posat en marxa una pàgina web per fer púbics els actes reivindicatius al voltant de l'1-O que es duran a terme el cap de setmana previ i durant la jornada.



En un comunicat, recollit per l'ACN, expliquen que la Plataforma 1 d'Octubre té l’objectiu d’aglutinar i coordinar els actes unitaris del primer aniversari de l’1 d’octubre arreu del país. Fan una crida a la societat a "reclamar-ho tot, exigir-ho tot i conjurar-se per recuperar tot el que va fer possible l’1 d’octubre, i atorgar tota la legitimitat al seu resultat". És d’aquesta manera, segons la plataforma, com es podrà trobar una solució democràtica al conflicte polític, i, si la majoria del poble de Catalunya ho desitja, fer efectiva la República Catalana.

Les accions tindran lloc de manera descentralitzada tant la mateixa jornada com el cap de setmana previ a la majoria de poblacions de Catalunya perquè cada municipi "pugui recordar i reivindicar la fortalesa de l'1-O".

Els CDR, per la seva banda, també han fet una crida a participar en aquesta mobilització. A través de Twitter, reclamen a la gent que "surti al carrer".