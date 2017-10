Les entitats convoquen a “defensar la República”

Una de les imatges més representatives de la sensació que va deixar el ple del 10 d’octubre en l’independentisme va ser la cara de desànim de centenars de persones a l’Arc de Triomf quan el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va suspendre la declaració d’independència que havia proclamat pocs segons abans. Aquell dia, les entitats sobiranistes havien convocat una concentració al costat del Parc de la Ciutadella per donar suport a la proclamació de la República Catalana. La previsió no es va complir i, encara en llibertat, Jordi Cuixart -ell i Jordi Sànchez ja porten deu dies a la presó- va assegurar que, si hagués sabut quin seria el desenllaç del ple, no haurien convocat.

Malgrat això, aquesta setmana han tornat a fer la mateixa crida amb l’esperança que, aquest cop sí, el Parlament proclami la independència. L’ANC ha convocat la ciutadania divendres a les 12 del migdia per “defensar la República” mentre hi haurà en marxa la votació de les propostes de resolució del ple que començarà demà a les cinc de la tarda. Primer, l’entitat havia convocat una concentració amb el mateix objectiu avui a la tarda, però finalment va modificar la crida en constatar que la decisió final de Puigdemont i els diputats de la majoria independentista sobre la DUI es coneixerà divendres, després de la votació de les mesures de l’article 155 al Senat.

La mobilització al carrer en els pròxims dos dies, doncs, està garantida. A banda de l’ANC, també els Comitès de Defensa del Referèndum han cridat a manifestar-se per reclamar la República Catalana, com ja van fer ahir centenars de persones convocades a la plaça Sant Jaume. També els estudiants, avui, fan vaga per reclamar la proclamació de la independència i protestar contra el 155, unes protestes que en el cas de la UAB van començar ahir i duraran fins divendres.

La CUP també ha cridat a ser al Parlament dijous i divendres per “protestar” -en cas que Puigdemont decideixi finalment convocar eleccions, un extrem que els anticapitalistes rebutgen- o celebrar la República en cas que es declari al Parlament. I, de fet, a hores d’ara no està clar què passarà. Al tancament d’aquesta edició, els escenaris encara estaven oberts: proclamació de la República, declaració de la independència i eleccions, o convocatòria d’eleccions anticipades.

Qui també va anunciar ahir una altra manifestació, però en el seu cas per avalar el 155, va ser Societat Civil Catalana. “La nostra entitat vol normalitzar la seva presència als carrers i convertir-se en un actor”, va afirmar el vicepresident de SCC, Álex Ramos, que va citar la ciutadania favorable a la unitat d’Espanya diumenge a les 12 al passeig de Gràcia amb Gran Via. Faran el mateix recorregut que va fer el sobiranisme dissabte passat per reclamar la llibertat de Jordi Sànchez (ANC) i Jordi Cuixart (Òmnium), empresonats des del 16 d’octubre. El lema de la manifestació serà “Tots som Catalunya” i “Per la convivència i el seny”. Per aconseguir-ho, SCC creu que la millor solució són unes autonòmiques, en què asseguren que la correlació de forces seria diferent. No s’oposen a l’aplicació de l’article 155, ja que creuen, a més, que és l’“única manera de restaurar la legalitat” a Catalunya. L’entitat també va demanar que no es portin símbols inconstitucionals a la concentració. Xavier Marín, responsable de seguretat de l’entitat, va insistir-hi: “No volem cap tipus de participació de persones ni amb crits ni amb emblemes anticonstitucionals”.