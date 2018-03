Una desena d'entitats convoquen una gran manifestacio contra els empresonaments el diumenge 15 d'abril

L'ANC, Òmnium, CCOO, UGT, la FAPAC o la PIMEC han convocat una gran manifestació per reclamar la llibertat dels presos polítics el diumenge 15 d'abril a les 11 del matí al passeig de Gràcia coincidint amb els sis mesos de l'empresonament dels líders de l'ANC i Ómnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. L'objectiu de la manifestació és denunciar la presó preventiva, els exilis i la restricció de llibertats.

Aquestes entitats, que s'agrupen com va avançar l'ARA en l'Espai Democràcia i Convivència, que s'ha presentat avui a la seu de la Fede de Barcelona, defensen la necessitat de "donar una resposta unitària en defensa de les institucions catalanes, els drets fonamentals, el dret que té el poble català a decidir el seu futur polític i la democràcia". En el manifest, el grup impulsor d'aquest espai remarca que "els problemes polítics han de tenir una resposta política i no repressiva" i insta a "totes les institucions catalanes, de l’estat i europees a cercar les formes i espais pel diàleg i la negociació política".

Javier Pacheco, el líder de CCOO, ha afirmat que la finalitat d'aquest espai és "fer front a l'excepcionalitat des de la transversalitat", mentre que Camil Ros, màxim representant de la UGT, ha assenyalat que "necessitem política i no una resposta judicial per resoldre aquest conflicte" i ha afegit que "els presos polítics també demanen convivència en la resposta".

Des d'Òmnium, Marcel Mauri, ha destacat que "aquests espais són imprescindibles per donar una resposta unitària a la repressió de l'Estat" des de la singularitat de cada organització. El nou vicepresident de l'ANC, Pep Cruanyes, ha explicat que "volem enfortir aquest espai per garantir els drets civils i polítics dels presos".

Davant la indignació que ha suposat l'empresonament de cinc nous membres del Govern i que va desembocar en alguns incidents diumenge tant a Barcelona com a Lleida, els integrants d'aquest grup fan una crida a la societat catalana a "respondre d’una manera pacífica i ferma en defensa de les institucions, del respecte a la diversitat del país i dels drets fonamentals, a favor del diàleg".

Aquest nou espai sobiranista agafa el relleu de la Taula per la Democràcia, que es va crear al setembre de 2017 per agrupar organitzacions socials, sindicals i patronals en defensa del dret a decidir i de les institucions catalanes, i que, al seu torn, es considerava l'hereva del Pacte Nacional pel referèndum, sorgit al desembre de 2016 per agafar al seu torn el relleu del Pacte Nacional pel Dret de Decidir i defensar una consulta pactada.

Per a Ros, Espai Democràcia i Convivència "s'adapta" a la realitat actual i inclou el terme convivència en la seva denominació, després que ha passat durant els últims mesos a Catalunya, i ha defensat que, per garantir la convivència de la societat catalana, aquesta no necessita judicis i sentències, sinó acords polítics, missatge que també s'ha estès a les forces polítiques. Per la seva banda, Cruanyes ha sostingut que per assegurar aquesta convivència és necessari garantir la democràcia a Catalunya i que la plataforma busca reforçar-la: "Treballarem en enfortir la democràcia, que és la garantia de la bona convivència de qualsevol societat".