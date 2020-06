Conchi Abellán: “Volem treballar colze a colze amb Catalunya en Comú”

Podem va acabar aquest dimecres el procés per triar el cinquè coordinador general en cinc anys de vida. A la cursa s’hi han presentat quatre aspirants: Conchi Abellán, Noelia Bail, Albert Bastida i Manuel Galiñanes. La pugna principal ha estat, però, entre Abellán i Bail, que ja es va imposar a les primàries al Parlament. Diputada al Parlament, Conchi Abellán és la candidata que s’ha presentat amb l’aval del líder de Podem, Pablo Iglesias, i el suport dels principals dirigents de Catalunya en Comú.

En què es diferencia el seu projecte de la resta de candidatures?

Sobretot, a nivell organitzatiu. Volem continuar amb la línia de treball que ve de la tercera assemblea amb Pablo Iglesias i traslladar aquesta feina a les xarxes de cercles, d’on provinc, donant-los més responsabilitat i funcionant de forma horitzontal. A més, defensem treballar colze a colze amb Catalunya en Comú, a diferència d’altres que aposten per l’enfrontament directe.

En cinc anys de vida, van camí de triar el cinquè secretari general del partit. Què ha fallat?

És molt difícil estabilitzar una organització quan anem en una màquina de guerra electoral. No ens ha permès poder construir-nos orgànicament. A més, el territori ha estat abandonat per les direccions anteriors i això ha quedat a la vista amb la inestabilitat de la mateixa direcció.

Albert Bastida i Manuel Galiñanes els retreuen a vostè i a Bail haver generat confrontació. Com es dona estabilitat a l’organització?

No tinc cap problema amb ningú. Tenim diferents formes de veure com hauria d’estar estructurada l’organització i com cal treballar la línia política de cara enfora. Però això no és una divisió, tenir diferències d’opinió és bo. El que és dolent és deixar fora la gent que no opina com tu. Jo no ho he fet mai, sempre he treballat amb tothom i ho seguiré fent, es diguin com es diguin.

Com ha de ser la relació amb els comuns?

Passa per una taula de coordinació i un treball més estable. Un espai on treballar l’argumentari, la comunicació, l’estratègia, cosa que ara mateix no passa. Els dos partits van molt separats i això no pot seguir així perquè electoralment anem junts. Aposto per la unió de les esquerres, però treballant com a Podem.

¿Descarta una integració amb Catalunya en Comú?

No hi estic ni a favor ni en contra. Estimo molt Podem i continuaré lluitant pel partit. Integrar-me a Catalunya en Comú no serà viable, però treballar-hi colze a colze per aconseguir estabilitat, sí.

Noelia Bail li ha retret que utilitzés el nom de Pablo Iglesias per presentar la seva candidatura.

Soc consellera ciutadana estatal i també estic a l’equip de responsabilitats estatal. Comparteixo la línia de treball de Pablo Iglesias i hi treballo colze a colze. Més enllà que li pugui agradar més o menys, no es tracta de fer cap ús de cap nom. Es tracta de traslladar el treball de Podem a Catalunya, i això es fa de la mà de Pablo Iglesias.

En el seu document polític no hi apareix el referèndum. Per què?

Continuem defensant el referèndum vinculant com hem fet des de l’inici. Hem seguit sent actius en la defensa del diàleg, però la situació política comença a ser molt diferent. Tenim unes dretes desbocades i ve una crisi social i econòmica molt forta. El més important serà revertir totes les privatitzacions i evitar que la crisi la paguin els mateixos.

¿Aposta per un govern amb ERC i el PSC, tal com defensen els comuns?

Posarem sobre la taula un programa de reconstrucció. A l’Estat estem governant amb el PSOE i hem fet que miressin a l’esquerra. Posem per davant el programa i després parlem-ne. Si defensen mesures socials per a tothom, no direm que no.