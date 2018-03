Un error de Cifuentes a l'hora de votar tomba el seu propi projecte de llei d'universitats

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, ha comès avui un error que ha impedit aprovar el seu propi projecte de llei de l'Espai Madrileny d'Educació Superior (Lemes). Cifuentes no ha votat contra l'esmena a la totalitat presentada per Podem durant el ple de l'Assemblea de Madrid i, per tant, ha quedat aprovada.



La votació sobre el projecte de llei de les universitats ja estava envoltada de polèmica, ja que la d'avui era la segona vegada. La baixa per paternitat del portaveu de Ciutadans, Ignacio Agudo, i, per tant, la seva absència, provocava l'empat entre les forces favorables a l'esmena -Podem i PSOE- i les contràries -PP i Cs.

En aquesta segona ocasió, Cifuentes no ha emès el seu vot per error i això ha permès que el text de Podem s'hagi aprovat amb 64 vots a favor i 63 en contra. La formació lila ha rebut amb aplaudiments un resultat que no esperaven. Tot i així, el portaveu del PP a l'Assemblea, Enrique Ossorio, ha demanat que els serveis tècnics de la cambra comprovessin el sistema de vot, petició que ha quedat tombada després que Jacinto Morano, diputat de Podem, assenyalés que en altres ocasions similars, l'error "no s'ha comprovat en el moment de la votació, sinó amb posterioritat".

D'aquesta manera, la presidenta de l'Assemblea, Paloma Adrados, ha decidit deixar l'esmena aprovada "fins que es resolgui" la situació, molt probablement quan acabi la sessió del ple de demà.