Un error de Rajoy facilita que els consistoris gastin més

Revés al govern de Mariano Rajoy. El president espanyol va veure ahir com naufragava el polèmic mecanisme constitucional que va idear per poder seguir governant sense problemes en minoria: el veto sistemàtic al Congrés a totes les iniciatives que suposin augmentar el pressupost. I tot per un error de forma. La mesa de la cambra baixa va rebutjar tenir en compte el veto presentat per l’executiu espanyol a una llei de Podem per derogar la regla de despesa dels ajuntaments perquè el va presentar amb quatre minuts de retard.

Els populars van quedar-se totalment sols a la mesa demanant que els diputats fessin els ulls grossos i acceptessin el veto malgrat que hagués arribat tard. Tant Ciutadans com el PSOE van fer pinya per donar suport a la llei de Podem, que busca amb la modificació del text que els ajuntaments puguin gastar els milers de milions acumulats en superàvit. La regla de despesa és una norma del ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, que condemna els ajuntaments amb superàvit, com els de Barcelona o Madrid, ja que limita l’increment de la despesa dels consistoris per sobre del creixement del PIB.

L’error tècnic del govern espanyol suposa una estocada per a Montoro i un baló d’oxigen per als principals ajuntaments de l’Estat, que s’han mobilitzat en contra d’aquesta regla de despesa, que consideren una “tirania”. En joc hi ha fins a 6.847 milions d’euros guardats a les arques de diferents consistoris. Des de l’executiu de Mariano Rajoy, el secretari d’estat de Relacions amb les Corts, José Luis Ayllón, va censurar la posició de la mesa i va assegurar que encara tenen possibilitats de presentar un recurs per vetar la tramitació de la llei, que, al seu parer, deixaria aquest forat de gairebé 7.000 milions als pressupostos generals de l’Estat.

Però fonts parlamentàries asseguren que ja no hi ha res a fer i que el PP només té la possibilitat, ara per ara, d’intentar que el PSOE no doni suport a Podem durant la tramitació de la modificació de la llei. El debat s’espera al febrer, ja que el partit de Pablo Iglesias no té torn al desembre per presentar proposicions de llei i el gener no és hàbil. Els socialistes han recordat, en aquest sentit, que ells estan totalment en contra de la regla de despesa. De fet, ahir mateix el Congrés va debatre una moció -sense efectes vinculants- del PSOE per instar Montoro a derogar aquesta polèmica norma. Cs també s’hi ha manifestat en contra més d’una vegada.

Per a Iglesias, la seva proposta es pot resumir de manera molt senzilla: “Tractar d’evitar que un govern ineficaç intenti dissimular la seva ineficàcia emportant-se els diners dels que sí que són eficaços”. En roda de premsa des del Congrés després d’assabentar-se de l’error de Rajoy, Iglesias es va mostrar satisfet de poder debatre aquesta llei malgrat que aquesta legislatura “passi a la història com la dels vetos il·legítims” de l’executiu.

El Congrés té obert un front judicial al Constitucional per aquest polèmic mecanisme extret de la carta magna. Fins al mes passat, el govern espanyol havia utilitzat aquest recurs més de 40 vegades per vetar tot tipus de lleis. Cansada, tota l’oposició menys Cs s’ha unit per intentar canviar el reglament de la cambra i limitar els vetos. El mes passat es va aprovar la presa en consideració de la reforma, que el PP va titllar d’“atemptat contra la separació de poders”. Ahir el portaveu del PP, Rafael Hernando, anava més enllà i acusava Podem de “voler polir-se els diners entre associacions d’amiguets que mengen llagostes”. Lluny de la política, l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) fa mesos que denuncia que Hisenda està fent una greu instrumentalització de la regla de despesa.