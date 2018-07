L’escàndol del màster enterboleix l’estrena de Casado

Tot i que dissabte es va convertir en el nou president del PP amb un suport ampli, sobre Pablo Casado plana l’ombra de la corrupció acadèmica amb l’escàndol del màster, que amenaça de dificultar el futur al flamant líder popular. La jutge del Mastergate va estrènyer la vigilància a Casado dilluns, i va imputar tres companyes de la promoció del president del PP al curs 2008-09 a la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid (URJC). En una providència la titular del jutjat d’instrucció número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, va citar per primera vegada com a investigats alguns estudiants de la promoció de Casado, dues de les quals antics alts càrrecs del PP, que es troben en una situació molt semblant a la del dirigent. Una de les investigades és María Mateo Feito, que va tenir dos càrrecs en governs de Mariano Rajoy als ministeris d’Ocupació i Economia. Es dona la circumstància que és filla de l’exassessora del govern madrileny María Teresa Feito, que presumptament es va presentar a la universitat el dia que va saltar la polèmica amb la publicació a Eldiario.es. Segons va dir una de les professores, les va amenaçar dient que “la presidenta [Cristina Cifuentes] les mataria si l’acta no apareixia”.

Una altra investigada és Alida Mas Taberner, que va ser subsecretària de la conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana durant la presidència de Francisco Camps. La tercera és María Dolores Cancio Álvarez, professora de la URJC i coautora de diverses publicacions amb l’exdirector de l’Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, investigat en aquest procediment.

Totes han estat citades com a investigades el 2 d’agost dins la peça separada que investiga la promoció del màster que va cursar el nou president del PP, a qui la jutge no pot imputar perquè està aforat davant del Suprem.

Al seu torn, la Universitat Rey Juan Carlos (URJC) va assegurar ahir que “no té l’obligació de custodiar els treballs d’avaluació dels alumnes” perquè aquesta feina és “exclusiva” dels professors i “durant un temps limitat”. La URJC va fer públic un comunicat que apuntava que “les institucions universitàries només tenen obligació d’arxivar i custodiar la documentació referent als diferents serveis de la universitat, documents que emanen d’òrgans col·legiats o continguts en expedients administratius, però en cap cas els relatius als treballs que hagin servit per avaluar els alumnes. Recollint el guant de la URJC, el dirigent del PP i home de confiança de Casado, Javier Maroto, va reivindicar que la universitat no té l’obligació de guardar els treballs. “¿La URJC no troba els treballs de Pablo Casado d’aquella època? ¿O més aviat no troba els de tots els alumnes perquè els estatuts diuen que s’han de destruir quan passen cinc o sis anys?”, es va preguntar Maroto, que va considerar que “s’està convertint una obvietat en una maledicència”.

El cas del màster ha agafat tanta volada que ahir també s’hi va pronunciar la ministra d’Educació i portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá. “A Casado i a la universitat els correspon garantir que és cert tot el que ell diu i afirma haver aconseguit”, va apuntar la ministra, que va afegir que està a l’espera de l’evolució dels fets.

Trobada entre Casado i Aznar

Després que li mostrés públicament el seu suport, Casado es va reunir ahir amb l’expresident del govern espanyol José María Aznar a la seu del partit, al carrer Génova de Madrid. La trobada va tenir lloc l’endemà de la reunió que Casado va mantenir també a Génova amb el seu antecessor, Mariano Rajoy. Durant dues hores, Casado i Aznar van parlar en un ambient de “confiança” i sobre l’“esperança de futur” respecte a la nova etapa. Segons fonts del partit, van tractar els “desafiaments i reptes que afronta Espanya”.