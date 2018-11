Un 'españolazo' per dirigir el PP a Catalunya

Pacient, Alejandro Fernández (Tarragona, 1976) ha esperat el seu moment. Més de 20 anys després d'afiliar-se al PP, aquest dissabte ha estat proclamat oficialment president del partit a Catalunya. I ho ha fet com a candidat únic i amb l'aval del líder estatal, Pablo Casado. De fet, l'elecció de Casado del juliol li va aplanar un camí que Fernández feia temps que volia recórrer.

Regidor del PP a l'ajuntament de Tarragona des del 2003 fins al 2016, diputat al Congrés dels diputats quatre anys (2011-2015) i diputat al Parlament de Catalunya des del 2015 i fins ara, tot i que el 21-D es va quedar sense escó en un principi i el va recuperar després del recompte del vot per correu. La trajectòria política d'Alejandro Fernández a la política institucional és dilatada, però també ho és el seu camí dins el partit. L'actual diputat popular va començar la seva carrera dins el PP de Catalunya com a membre de Noves Generacions (NNGG), d'on va ser president local, provincial i també de Catalunya. A hores d'ara, a banda d'assumir el lideratge del partit, també mantindrà el càrrec de president provincial de Tarragona -tot i que té previst deixar-lo en un futur-.

La seva gran afinitat amb Pablo Casado, amb qui va compartir escó al Congrés dels Diputats, no només és personal, sinó també ideològica. Alejandro Fernández sempre s'ha erigit com una persona conservadora i de dretes sense complexes. I d'això és del que vol nodrir el partit. Traslladar, de fet, el gir a la dreta que Casado ha fet amb el PP estatal, a Catalunya. Fernández no s'ha cansat de dir en les últimes setmanes que vol dur a terme un "rearmament ideològic" al partit que li serveixi per derrotar l'independentisme. El diputat popular és partidari de no deixar cap mena de marge de maniobra als partits independentistes i és partidari, com Casado, de tornar a aplicar el 155.

La seva capacitat oratòria és el tret distintiu que li han reconegut fins i tot els seus adversaris polítics. Fernández ha protagonitzat discursos amb frases ja conegudes com la que li va etzibar fa poques setmanes al president de la Generalitat, Quim Torra: "Vostè i jo som dos trossos d'espanyolassos". O la que va pronunciar en el discurs del 27 d'octubre de l'any passat al llavors president del Govern, Carles Puigdemont, per retreure-li els seus dubtes amb la DUI. "Hi ha algú del planeta que no sigui fatxa? De fet, vostè ha estat durant unes hores fatxa", va etzibar-li després de fer un repàs de les persones que, segons Fernández, són "fatxes" segons els independentistes.

La seva capacitat oratòria que ha pogut demostrar a l'hemicicle del Parlament li ha permès una certa notorietat. Una notorietat, però, que fins fa poc era escassa, fins i tot dins la militància del partit. Ara, el repte que se li presenta és majúscul: ressuscitar el partit del pou on es troba i que el seu discurs conservador li serveixi per frenar l'independentisme.