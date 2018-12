El govern espanyol dona per vàlida la resposta de la Generalitat i considera garantida la seguretat a Catalunya

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha assegurat aquest dimecres que el govern de la Generalitat ha "garantit com correspon la seguretat" i també l'"actuació" dels cossos de seguretat que depenen d'ells, com són els Mossos d'Esquadra, després dels "dos requeriments" que el govern espanyol va enviar, que, ha afegit la vicepresidenta, "no són simples cartes, són requeriments".

En declaracions als passadissos del Congrés, Calvo ha assegurat que "ho van dir ahir per carta" i s'ha preguntat si "això tampoc serveix a l'oposició política". Calvo ha acusat el PP i Cs de "menysprear-ho" i, en referència a les paraules del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, els ha demanat "lleialtat" i "cooperació" en la "tranquil·litat d'un país".