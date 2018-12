El govern espanyol demana a PP i Cs un cordó sanitari per no convertir Andalusia en el "bressol de l'ultradreta"

El govern espanyol insisteix en la seva crida a no pactar amb Vox a Andalusia. La ministra portaveu, Isabel Celaá, ha demanat aquest divendres al PP i a Ciutadans que facin un cordó santari, com han fets altres països europeus, per evitar que l'extrema dreta formi part del govern d'Andalusia. Celaá ha assegurat que la presidenta en funcions, Susana Díaz, intenta formar govern perquè els socialistes tenen la "responsablitat" d'evitar que Andalusia "es converteixi en el bressol de l'ultardreta".

Celaá ha demanat un cordó sanitari "per no blanquejar l'ultradreta" i ha recordat que països com França i Alemanya, els partits polítics no pacten amb l'extrema dreta. "A ningú se li escapa que que la irrupció de VOX ha estat una sorpresa. Però la sopresa seria encara més gran si PP i Cs busquen el seu suport per governar", ha advertit a la roda de premsa posterior al consell de ministres.

Reunió Sánchez-Torra

Respecte a la possible reunió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, amb el president de la Generalitat, Quim Torra, Celaá ha admès que no hi ha res tancat. Moncloa, però, confia en que la reunió es produeixi. "El que és habitual en aquests casos és que el president es reuneixi amb el president de la comunitat autònoma que visita. Els amfitrions ho acostumen a apreciar", ha subratllat.

La ministra portaveu també s'ha referit a les càrregues policials aquest dijous a Terrassa i a Girona contra manifestants antifeixistes. Celaá ha evitat criticar l'actuació dels Mossos d'Esquadra i ha assegurat que no correspon al govern espanyol "jutjar" si les carregies van ser "excessives".