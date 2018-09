La Moncloa adverteix el PP i Cs que no podran parar la reforma per evitar el veto del Senat als pressupostos

El filibusterisme parlamentari s'ha instal·lat al Congrés. La reforma de la llei d'estabilitat perquè el PP no pugui vetar els pressupostos al Senat, on té majoria absoluta, s'ha convertit en una batalla oberta entre dreta i esquerra per veure qui esprem més el reglament de la cambra baixa. I avui el govern espanyol ha guanyat la primera batalla, però tant el PP com Ciutadans –que ja han aparcat per complet les diferències en aquesta qüestió i funcionen a l'uníson– ja es preparen per a la següent pugna. El PSOE ha aconseguit tramitar aquest dijous l'esmena a una llei contra la violència masclista i que inclou la reforma de la llei d'estabilitat a la comissió de justícia. És la drecera que va trobar la Moncloa per burlar el veto del PP i Cs a la mesa del Congrés, on tenen majoria, a la tramitació exprés d'aquesta reforma. L'objectiu és que entri en vigor el màxim de ràpid possible per poder encarrilar també la tramitació dels pressupostos generals de l'Estat.

La portaveu dels populars al Congrés, Dolors Montserrat, s'ha encès d'indignació i ha acusat el PSOE de tenir "tics totalitaris" i d'haver convertit en el Congrés en Veneçuela. Obvia, però, que el seu partit ha fet servir fins a 14 vegades en legislatures anteriors la mateixa estratègia per burlar els vetos de la mesa, ara presidida per Ana Pastor. Preveient aquest escenari, en què tant els populars com Ciutadans ja han avançat que recorreran l'admissió a tràmit i demanaran un informe dels lletrats per bloquejar la tramitació, la Moncloa ha enviat aquest dijous un missatge preventiu en què assegurava que la reforma tirarà endavant tant sí com no.

Fonts del govern espanyol han advertit a Pastor que no pot interferir en la tramitació de l'esmena perquè, com ja va passar en altres ocasions similars, el procediment ja està en mans de la comissió permanent –que li ha donat el vistiplau– i no es pot tornar a la mesa del Congrés. Per justificar-ho, la Moncloa ha enviat als periodistes una sèrie de documents que el PP denuncia que són privats de la cambra. Un element més per denunciar aquest "frau, engany i estafa", en paraules de Montserrat.

El PP veu difícil aturar l'esmena

Però fonts del PP ja admeten en privat que les seves amenaces tindran poc recorregut i que com a molt aconseguiran bloquejar la reforma uns dies, fins a finals de la setmana que ve, un cop Pastor hagi encarregat els informes als lletrats. De fet, avui ningú al PP volia mullar-se sobre si es bloquejaria la tramitació de la reforma al Senat també.

Per part del PSOE, la seva portaveu, Adriana Lastra, ha acusat el PP i Cs de tractar d'utilitzar la seva majoria a la mesa per "segrestar" el Congrés i evitar la tramitació d'iniciatives legislatives. "Realment del que estem parlant és d'això: que el PP i Cs utilitzen la seva majoria a la mesa, no al Congrés, per evitar una tramitació d'iniciatives", ha assenyalat. És el mateix argument que utilitza la Moncloa: que Pablo Casado i Albert Rivera no tenen majoria a la cambra per vetar aquesta reforma.

El líder de Ciutadans ha fet un pas més enllà i ha tornat a amenaçar Sánchez de recórrer al Tribunal Constitucional. Però des del PP saben que això té poc recorregut perquè el tribunal de garanties pot trigar anys a resoldre-ho. "Nosaltres l'informe dels lletrats l'escoltarem, però tenim una opinió i per sobre fins i tot hi ha el que diu el Tribunal Constitucional", ha assenyalat en declaracions als passadissos del Congrés.

La batalla continua mentre es compliquen els arguments que dreta i esquerra es tiren pel cap. Avui el PSOE ha aconseguit tramitar l'esmena gràcies al suport d'ERC i de Podem. Amb tot, el debat real és si es podran aprovar finalment els pressupostos generals de l'Estat per al 2019. I més enllà del veto del PP, si abans Sánchez aconseguirà el suport dels partits independentistes, que veuen molt difícil avalar-los mentre hi hagi presos polítics.