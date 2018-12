El govern espanyol celebrarà un consell de ministres a Alacant al març

El president espanyol, Pedro Sánchez, es va comprometre ahir dimarts amb el cap del Consell, Ximo Puig, a celebrar a Alacant una sessió del consell de ministres per commemorar l'última reunió del govern de la Segona República, celebrada el març del 1939.

La proposta la va formular Puig i, tal com ha explicat el president valencià aquest matí, va ser "acceptada immediatament" per Sánchez, que, no obstant, no va fixar una data exacta.

La reunió entre Sánchez i Puig, duta a terme ahir a Madrid, es va celebrar amb l'objectiu d'analitzar l'escenari polític que han dibuixat les eleccions andaluses, la situació política de Catalunya i la irrupció de Vox.