El govern espanyol retrà comptes del 155 davant el Senat la primera setmana de desembre

El secretari d'estat per a les Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro, compareixerà al Senat la primera setmana de desembre per retre comptes de la gestió del 155 a Catalunya. En una roda de premsa, el vicepresident de la cambra alta, Pedro Sanz, ha explicat que la mesa ha decidit que el número 2 de Soraya Sáenz de Santamaría assisteixi a la comissió 'ad hoc' que es va crear per tramitar l'aplicació del 155.

Aquesta sessió es produirà dins del termini que marcava l'aprovació del precepte de la Constitució, que preveu que el govern espanyol expliqui la intervenció de l'autonomia cada dos mesos a la cambra alta. Segons ha informat Sanz, es podria produir el 4 de desembre, per bé que haurà de ser la junta de portaveus de la comissió qui concreti la data. La reunió del grup de treball servirà també perquè els grups parlamentaris aportin alguna iniciativa relacionada amb l'aplicació del 155 i es debati en comissió i, si es donés el cas, en ple.

Aquest dimarts al matí el portaveu del PSOE al Senat, Ander Gil, ja ha reclamat que es produís aquesta compareixença. Encara que els socialistes van donar suport a la suspensió de l'autonomia, Gil ha remarcat la voluntat de fer una "ferma oposició" al PP i és per això que ha exigit que un representant de la Moncloa reti comptes "com més aviat millor" del 155.