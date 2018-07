El govern espanyol no demanarà a la fiscalia una rebaixa en el judici del Procés

El secretari d'organització del PSOE i ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha deixat clar aquest dilluns que el govern espanyol no demanarà a la fiscalia que deixi d'investigar el Procés perquè "seria un escàndol per a la independència del fiscal". "No farem res", ha dit després de l'executiva federal del partit.

Ábalos responia així a les paraules del vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, en què demanava al govern espanyol que utilitzi els instruments que té al seu abast perquè s'anul·li la macro causa judicial i s'abordi el Procés des de la política.

D'altra banda, Ábalos ha evitat pronunciar-se sobre el si el jutge instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena hauria d'acceptar que Alemanya lliuri l'expresident Carles Puigdemont perquè sigui jutjat només pel delicte de malversació. No obstant això, ha discrepat de la tesi que si Puigdemont no és jutjat per rebel·lió tampoc puguin ser-ho els altres membres del Govern. Segons ha dit, no té clar que "hi hagués un sol responsable", algú a la "cúspide" dirigint "tot el Procés", sinó que més aviat creu que "hi ha responsabilitats molt repartides dins i fora del Govern". "De fet, hi ha presos que no formaven part del Govern", ha insistit.

Per a Ábalos, el PSOE ha canviat l '"arrogància" per "diàleg", en un assumpte en què d'altres van buscar "rèdits electorals".