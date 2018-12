El govern espanyol ordena desclassificar els documents secrets sobre l'operació Kitchen

El govern espanyol ha ordenat aquest divendres desclassificar documentació secreta sobre l'operació Kitchen, suposadament dissenyada pel ministeri de l'Interior el 2013 per robar documents a l'extresorer del PP Luis Bárcenas.

La portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, ho ha anunciat, en la roda de premsa posterior al consell de ministres i d'acord amb la petició del Consell General del Poder Judicial, que va demanar aixecar el secret dels documents reservats perquè el jutge de l'Audiència Nacional Diego de Egea pugui continuar la instrucció.

En aquesta peça, el titular del jutjat d'instrucció número 6 investiga una suposada operació encarregada presumptament per l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, amb l'ajuda de l'excomissari José Manuel Villarejo –actualment a la presó– i d'un xòfer de Bárcenas, per robar documents relacionats amb els papers de l'extresorer del PP.

L'objectiu de l'operació era suposadament sostreure documents sensibles a Bárcenas mentre aquest era a la presó. D'aquesta manera, presumptament, es va contractar el seu antic xòfer perquè, a canvi de diners dels fons reservats, aconseguís la informació.

Fa uns dies el ministeri de l'Interior va enviar a l'Audiència Nacional diversos rebuts presumptament firmats pel xòfer de Bárcenas que acreditarien aquests pagaments de l'operació Kitchen.

La Fiscalia Anticorrupció va demanar al jutge De Egea que es dirigís al consell de ministres perquè s'autoritzés la desclassificació de la documentació, amb l'objectiu de poder prendre declaració com a investigats excàrrecs policials sense que estiguessin subjectes a la llei de secrets oficials.

Entre els implicats que han demanat declarar sense aquesta restricció hi ha el comissari Enrique García Castaño, antic cap de la Unitat Central de Suport Operatiu de la Policia (UCAO) i considerat soci de Villarejo.

De Egea no és l'únic jutge interessat en tota aquesta documentació. José de la Mata també, perquè investiga la suposada caixa B del PP. De la Mata va reclamar al ministeri un informe "complet" sobre l'operació, i "en particular al relatiu als seus objectius, preparació, aprovació, execució, supervisió i control, etc.", sense oblidar "les identitats de totes les persones que hi hagin participat i la dels últims responsables".