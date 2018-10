El govern espanyol estudia incloure l’apologia del franquisme al Codi Penal

El govern espanyol està estudiant la possibilitat d’incloure l’apologia del franquisme com a delicte dins el Codi Penal, segons es desprèn d’una resposta escrita de l’executiu al senador de Compromís Carles Mulet, en la qual l’executiu assenyala que “tal com va anunciar la ministra de Justícia en la seua compareixença davant el Congrés” l’objectiu de l’executiu passa per una “reforma integral de la Llei de Memòria Històrica”. Que inclourà, entre altres aspectes, “les modificacions legals oportunes perquè es declaren il·legals les associacions i fundacions que fan apologia del franquisme, i igualment s’està estudiant la modificació de l’article 510 del Codi Penal per incloure aquesta apologia com a delicte”.

Fins ara, l’executiu ha tirat endavant els tràmits per a l’exhumació de Franco del Valle de los Caídos, com a mesura més destacada en el camp de la memòria històrica, tot i que ha trobat moltes dificultats per tirar endavant el projecte. El govern de Sánchez ja havia explicat la seva voluntat de continuar fent avenços d’aquest tipus, inclosa una reforma de la llei de memòria de José Luis Rodríguez Zapatero que Mariano Rajoy no va derogar però que va deixar sense desplegar i sense pressupost.

En la resposta a Mulet, que demanava per la situació penal de la Fundació Francisco Franco, el govern espanyol considera que amb l’activitat actual i amb les lleis que ara existeixen no hi ha indicis d’il·lícits penals que justifiquin una actuació, però recorden l’objectiu de modificar la llei. Mulet, però, considera que no cal reformar aquesta llei per actuar contra la fundació amb el marc actual.