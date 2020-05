El govern espanyol recupera la majoria de la investidura per tirar endavant el decret anticol·lapse de la justícia

Una setmana després que el govern espanyol arribés a un acord in extremis amb Ciutadans per salvar la quarta pròrroga de l'estat d'alarma, Pedro Sánchez recupera els suports de la investidura al Congrés per tirar endavant el decret anticol·lapse de la justícia. El ministre, Juan Carlos Campo, va impulsar un paquet de mesures per donar preferència a casos derivats del coronavirus, promoure la digitalització i les eines telemàtiques, habilitar la segona meitat del mes d'agost i establir torns de matí i tarda als jutjats, entre altres coses. Tot i anunciar que s'havia consensuat amb comunitats autònomes i col·lectius del sector, molts grups parlamentaris han negat la major i s'ha reflectit l'oposició de la triple dreta i de JxCat. El PNB i Esquerra han votat a favor i EH Bildu s'ha abstingut, de manera que els socis d'investidura del mes de gener tornen a salvar el govern.

Una de les principals queixes de l'advocacia és que l'ampliació d'horaris va en detriment de la conciliació familiar i que també pot afectar el dret de defensa, perquè en haver-hi torns de matí i tarda es deixa menys espai per tenir contacte amb els representats i, de la mateixa manera, fomentar els mitjans telemàtics pot reduir el contacte físic entre lletrats i encausats. Un dels actors que cauen d'entre els suports del govern espanyol és Cs, que ha aixecat el veto a Sánchez amb el suport a la quarta pròrroga de l'estat d'alarma. La formació taronja, més enllà de les mesures tècniques, denuncia que el primer que necessita la justícia és la despolitització.

El principal xoc, però, es produeix amb el PP. El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha subratllat el consens amb el qual s'ha treballat el decret, cosa que públicament la cúpula de la formació conservadora ha negat. En la seva intervenció, Campo ha avisat que ningú hauria d'utilitzar la votació d'aquesta normativa per fer càlculs electorals. La setmana passada Sánchez ja va posar d'exemple aquest decret per exemplificar la falta de voluntat d'acord, que l'executiu atribueix al principal partit de l'oposició.

"Campo va compartir la situació amb els consellers i conselleres de Justícia de totes les comunitats, també del PP, i va escoltar les seves propostes. Va incorporar diverses de les suggerències, per exemple la del senyor Enrique López, conseller d'Interior i Justícia de la Comunitat de Madrid. Després es va posar en contacte amb els portaveus de Justícia dels grups parlamentaris, inclòs el del PP, i els va explicar el projecte del reial decret amb el màxim detall i van estar-hi d'acord tots els portaveus. Aleshores va arribar el senyor Casado i va dir que no, que no es podia aprovar aquest decret. Quin és el problema, senyor Casado? Vostè? No m'ho vull creure. Deixi que digui el que penso: «A vostè, senyor Casado, li fa por l'acord »", li va retreure Sánchez, interromput a mig discurs pel secretari general dels populars, Teodoro García Egea, que va cridar: "Mentida!"

Calviño reuneix més suports

En la sessió d'aquest dimecres al Congrés també es convalida un decret impulsat pel ministeri d'Economia, que ha tirat endavant amb més suports. Cs i JxCat hi han votat a favor, però es manté en el no l'extrema dreta de Vox, que ha anunciat que portarà la mesura al Tribunal Constitucional perquè considera que pel que fa a algunes de les regulacions no està justificat que es prenguin de manera urgent sota l'empara de l'estat d'alarma i via reial decret. Entre elles, una modificació sobre les pensions extraordinàries del règim de classes passives. De la seva banda, el PP s'ha abstingut.

Els suports que aconsegueix el govern espanyol s'observen amb lupa després del pacte amb Inés Arrimadas, que l'executiu voldria que tingués recorregut i arribés fins als pressupostos generals de l'Estat. Amb tot, diversos ministres han deixat clar que els socis prioritaris continuen sent les formacions d'esquerres i la formació taronja vol compatibilitzar la tasca d'oposició amb un rol de "partit útil" que pot donar suport a determinades mesures.