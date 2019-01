L'exèrcit espanyol desitja sintonia amb els Mossos en la "defensa de la llei, la seguretat i l'ordre" a Catalunya

L'inspector general de l'exèrcit espanyol, Fernando Aznar, ha dit aquest diumenge que el cos de Mossos d'Esquadra ha estat històricament vinculat a l'exèrcit i ha desitjat que la policia catalana "pugui seguir exercint eficaçment les seves funcions públiques, amb normalitat, sense pressions i en perfecta sintonia amb les forces de seguretat de l'Estat, vetllant per la defensa de la llei, la seguretat i l'ordre públic a Catalunya".

En el seu discurs per la Pasqua Militar a Barcelona, recollit per Europa Press, el tinent general ha posat èmfasi en el vincle entre la policia catalana i les estatals i ha expressat el "reconeixement i sincer afecte" de l'exèrcit pel cos de Mossos.

Fernando Aznar Lladre de Guevara ha presidit la celebració al Palau de Capitania, on a les 11 hores ha passat revista a una Companyia d'Honors i seguidament ha imposat les condecoracions militars al Saló del Tron.

Cunillera, Barrientos i el cap dels Mossos assisteixen a l'acte

A l'acte han assistit autoritats civils, judicials, policials i militars; entre elles, la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera; el president del TSJC, Jesús María Barrientos, i el comissari en cap de Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius.



"Tanquem 2018 commemorant el 40è aniversari de la Constitució, i afrontem 2019 amb nous i renovats ànims, encoratjats per les idees transmeses pel Cap de l'Estat", ha dit el tinent general en referència al discurs de Felip VI pel Dia de la Constitució.

"Recordar i reconèixer els valors que van unir als espanyols en un període inoblidable de la nostra història, i reivindicar la seva plena vigència en els nostres dies", ha afegit.

Promet dones en alts càrrecs de l'exèrcit si es "reuneixen les condicions de temps de servei, mèrit i capacitat"

Durant el balanç de l'any, l'inspector general ha destacat que el 2018 es van complir 30 anys des de la incorporació de la dona a les Forces Armades, i que ara són un 12,5% dels efectius.

Ha dit que hi ha dones en totes les unitats de l'Exèrcit, que participen en 19 operacions de "valor reconegut" i algunes estan al comandament de batallons. "En un futur hi haurà dones en els més alts càrrecs, com a oficials generals, si es reuneixen les condicions de temps de servei, mèrit i capacitat", ha augurat.