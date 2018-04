La premsa espanyola reconeix el revés judicial que implica la decisió de la justícia alemanya

La premsa espanyola no amaga el seu malestar per la decisió adoptada per la justícia alemanya de rebutjar l'acusació per rebel·lió al president Carles Puigdemont. 'El País', que, com la resta de diaris, obre portada amb aquesta notícia, titula "Alemanya nega la rebel·lió i deixa lliure Puigdemont". A l'editorial, el rotatiu no amaga el sotrac que suposa per a les autoritats espanyoles aquesta decisió: "Si culminés el lliurament a Espanya sota aquest únic supòsit de malversació, això suposaria sense dubte un seriós revés per a la causa judicial en curs, al qual s'afegiria la posada en llibertat ahir a la nit dels tres fugats a Bèlgica després de comparèixer davant la justícia". En aquest sentit, el diari recorda que "no és el primer revés". "El jutge Llarena ja va optar per retirar la primera euroordre en què sol·licitava el lliurament de Puigdemont, davant les escasses possibilitats que prosperés davant la justícia belga. Sens dubte, la confiança de les autoritats judicials espanyoles en la rapidesa i eficàcia del mecanisme de l'euroordre no s'ha vist satisfeta. És evident que el principi de confiança mútua entre els ordres jurídics dels estats membres de la UE no ha funcionat amb l'automatisme amb què es va concebre en el seu moment". Ara també qüestiona que s'hagi deixat el conflicte en mans dels jutges: "I és també evident que, un cop més, el govern espanyol ha d'assumir els costos i el desgast polític, nacional i internacional d'haver-ho fiat tot a l'actuació dels tribunals".

'El Mundo' titula de manera semblant en portada i assenyala "La justícia alemanya nega a Espanya jutjar Puigdemont per rebel·lió". El rotatiu mostra la seva indignació amb la decisió perquè sentencia, abans que s'hagi celebrat el judici, que sí que hi hagut violència: "Qüestiona la investigació del Suprem en valorar que la violència del Procés no és suficient per lliurar-lo per aquest delicte". A l'editorial, el mitjà carrega amb duresa contra la UE i augura que això implicarà un augment de l'euroescepticisme: "Es tracta de creure'ns o no que la UE és un espai d'aliances subscrites per països amics que es protegeixen dels seus vells atavismes mitjançant la confiança en el dret compartit, plasmat en figures com l'euroordre, la mateixa euroordre que el jutge alemany acaba de desprestigiar, a més d'humiliar la feina pacient i exhaustiva de les més altes magistratures espanyoles. El dany és profund no només per a Espanya, sinó per a les mateixes institucions comunitàries assetjades per una onada euroescèptica que ara serà més difícil de contenir".

Per aquest motiu, no dubta a qualificar la UE de projecte fracassat i a denunciar el paper d'Alemanya. "Si aquesta és la confiança que els europeus hem de tenir en la solidaritat continental per repel·lir cops d'estat interns, llavors la UE és un projecte fallit. Un país com Alemanya, que prohibeix expressament el secessionisme com a opció política i que recentment va sentenciar contra el desig de Baviera de celebrar un referèndum d'autodeterminació, es desentén d'aquest mateix problema si afecta Espanya. Nega amb això la naturalesa mateixa de l'euroordre, que consisteix en el reconeixement mutu de resolucions judicials i l'assumpció que tots els països de la Unió Europea disposen de sistemes judicials justos i de garanties legals plenes. És a dir, considera que la justícia espanyola no és de rang europeu".

El president espanyol, Mariano Rajoy, tampoc s'escapa de les crítiques: "Però el més preocupant és la reacció del govern (espanyol), que es limita a demanar respecte i confiança. Rajoy no només no va abordar a temps el desafiament separatista sinó que tampoc s'ha preocupat de fer pedagogia de la seva veritable naturalesa per Europa. Els resultats estan a la vista. Els espanyols seran durs amb aquest fracàs com amb cap altre del govern. Per l'escruixidora raó que potser no té remei".

'La Razón' admet en portada que "Alemanya complica el judici de Puigdemont en no acusar-lo de rebel·lió" i al text alerta que la decisió suposa un "revés seriós per a la fiscalia espanyola", perquè "la responsabilitat penal de Puigdemont quedaria molt minvada". A l'editorial, el diari reconeix que l'acord de l'Audiència de Schleswig-Holstein és "profundament decebedor" per les proves concloents que, a parer seu, ha aportat el jutge Pablo Llarena. "Hem de lamentar que no s'hagi imposat el criteri del ministeri públic ni el de la petició cursada per la justícia espanyola, que, al nostre parer, va construir una acusació sòlida contra el cap de la rebel·lió. [...] La instrucció del magistrat Pablo Llarena va ser concloent i consistent, sabent les dificultats que podia trobar amb els criteris dels tribunals europeus davant conductes perfectament tipificades al Codi Penal espanyol, però exposades a la particular interpretació en virtut d'altres ordenaments".

Després de titllar la decisió del tribunal alemany d'"autèntic despropòsit i un atemptat contra la raó i el sentit comú que els separatistes i els antisistema del nostre país, però també d'Europa, interpretaran com a oxigen per als seus projectes", el rotatiu fa una crida perquè l'estat de dret es mantingui "ferm en la persecució de les gravíssimes conductes del que ahir mateix la jutge Carmen Lamela va definir com una organització criminal" i adverteix que "el tribunal d'un land té la competència que té, però les seves resolucions no són dogma de fe ni suposen cap magisteri".

"La justícia europea dona aire al colpisme", titula sense contemplacions l''Abc' en portada. A l'editorial, el mitjà deixa clar que es tracta d'un "revés inesperat" i alerta que la candidatura de Puigdemont es pot tornar a reactivar i això suposaria la "inutilització de l'article 155". També es pregunta què està passant amb els interessos espanyols davant els tribunals estrangers. "D'ençà que va començar el procés separatista, el govern espanyol ha guanyat el pols als separatistes als passadissos de les cancelleries, però l'ha perdut en les opinions públiques, els mitjans de comunicació i els fòrums de debat. D'altres qüestions la posició espanyola també n'ha sortit malparada judicialment, com ha passat amb diverses resolucions del Tribunal Europeu de Drets Humans". Així, reconeix que "l'acció judicial en tribunals internacionals i europeus mai és una estratègia aïllada d'altres també necessàries per donar fortalesa als arguments legals". "De vegades, els interessos de l'Estat es juguen en diverses pistes a la vegada. En el cas català hi ha hagut una aposta preferent i gairebé exclusiva per la intervenció dels tribunals, fins a l'aplicació 'in extremis' i molt limitada de l'article 155 i en part per cobrir després les seves mancances".

Un abans i un després, per a la premsa catalana

A Catalunya, 'La Vanguardia' titula que "Alemanya allibera Puigdemont i rebutja el delicte de rebel·lió" i subratlla que "el tribunal de Schleswig-Holstein descarta l'existència de violència que imputa el Suprem". El rotatiu posa en relleu a l'editorial les divergències de criteri entre la justícia alemanya i espanyola. "Salta a la vista que aquest rigor, que no ha estat vist amb mals ulls pel PP, partit al capdavant del govern espanyol, ni per la cúpula de la justícia espanyola —Fiscalia General de l'Estat, Tribunal Suprem, Audiència Nacional— no té un reflex simètric en la justícia alemanya", alerta davant del processament de vint membres del Govern per rebel·lió a Espanya.

Després de posar en dubte la sintonia entre Rajoy i Merkel, l'editorial avisa que la decisió d'Alemnya és un greu contratemps per a les autoritats espanyoles. "La decisió de la justícia d'Alemanya, que és la primera potència política i econòmica europea, marca un abans i un després en el procés a l'independentisme. O, almenys, en la manera com s'ha instruït fins ara. La justícia espanyola és, per descomptat, sobirana. Però l'alemanya acaba de dir-li —i tot Europa ho ha sentit— que les coses es poden fer d'una altra manera".

'El Periódico' obre portada amb un contundent "Alemanya tomba la causa per rebel·lió" i afirma que "la justícia germànica no veu violència i deixa lliure Puigdemont mentre estudia la seva extradició per malversació". La decisió del tribunal de Schleswig-Holstein de no acceptar l'extradició de Carles Puigdemont pel delicte de rebel·lió en no considerar-equiparable al d'"alta traïció" per no observar l'exercici de la violència és, segons l'editorial del rotatiu, "un punt d'inflexió en el conflicte entre els independentistes i l'Estat". Un punt d'inflexió que, a parer de la direcció, "no permet en realitat a cap de les parts proclamar-se guanyadora" perquè "el tribunal alemany no aprecia rebel·lió, però deixa igual de clar que a Puigdemont no se l'està jutjant per les seves idees sinó pels seus actes que poden ser constitutius, com a mínim, d'un delicte de malversació".

També exposa els reptes que té davant seu Llarena: "Esperem que, amb independència i rigor, sospesi el risc de continuar aferrat al relat sobre la suposada violència del Procés, imprescindible per sustentar la causa per sedició però molt distant dels fets esdevinguts". També insta el bloc independentista a "tornar a la realitat aprofitant aquest baló d'oxigen" i recomana "investir immediatament un president, si volen provisional, fins que s'aclareixi la situació de Puigdemont" perquè "en cas contrari, mantenir el pols amb la justícia, sense que la decisió alemanya segueixi el seu curs, pot portar a perdre l'aire guanyat". També reclama a Rajoy, "que fins ara ha respectat totes les decisions judicials", que aposti "en aquest nou escenari per recuperar el protagonisme de la política".