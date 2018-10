L’espanyolisme creix a les Balears contra les esquerres i el Procés

La galàxia d’organitzacions i partits espanyolistes de les Balears, especialment de Mallorca, s’ha activat per fer front tant al moviment independentista català com al pacte progressista que governa les illes (PSIB, MÉS i Podem). L’organització Círculo Balear s’ha reconvertit en un partit polític, Actúa Baleares, i ha signat un acord per formar una coalició amb Vox, en un moment dolç després d’omplir el pavelló madrileny de Vistalegre. Aquesta aliança pretén capitalitzar l’augment del sentiment espanyolista que, tot i ser tímid, registren les enquestes.

En l’àmbit civil, en canvi, l’embranzida inicial del moviment Mos Movem contra el requisit de tenir coneixements de llengua catalana per treballar al servei de la salut pública s’ha anat desinflant a poc a poc. La reconversió en partit de l’antic Círculo Balear ha deixat un buit per al gonellisme (el moviment contrari a la unitat del català) i l’espanyolisme social. La Fundació Jaume III, més moderada, ha tingut més èxit a l’hora d’omplir-lo, mentre que l’extrema dreta espanyolista d’àmbit estatal continua desarticulada i desunida i alguns experiments, com Societat Cívica Balear, no han acabat d’arrelar, tot i que continuen ben actius. Mentrestant, els ultres reunits al Grup d’Acció Balear no han estat capaços d’abandonar la marginalitat.

L’evolució de les organitzacions polítiques i socials de l’espanyolisme i l’extrema dreta ha anat acompanyada d’una petita remuntada del sentiment d’espanyolitat a les enquestes, però les dades no són concloents. Les mostres dels baròmetres del CIS són massa petites per a les Balears. Fer servir aquests indicadors “no té sentit” per al sociòleg de la Fundació Gadeso Antoni Tarabini.

Són més rellevants uns estudis més específics però amb molta menys periodicitat sobre el sentiment nacionalista en totes les comunitats autònomes. Aquest és el cas d’enquestes del CIS -amb una mostra representativa- que indiquen que el nombre de persones que se senten únicament espanyoles va créixer un significatiu 7% entre el 2011 i el 2015 i va passar d’un 15% a més d’un 22%. Tanmateix, el gruix de la població (un 49%) es continua identificant com a “balear i espanyola”.

El baròmetre més recent -que presenta mancances en la mostra per a les Balears-és del juliol. Assenyala que el 35% dels ciutadans s’identifiquen només com a espanyols. En comparació amb l’estudi anterior, del mes de gener, l’augment és de més d’un 10%. Per a Tarabini, aquestes dades no són prou concloents i ni el sentiment espanyolista ni l’únicament balear “són significatius” en la societat illenca. Cal tenir en compte un detall que no és menor: el CIS demana sempre si els ciutadans se senten més balears o més espanyols, però aquest sentiment de balearitat “no existeix”, segons els estudis de Tarabini. “No tenim cap consciència comuna de poble, les nostres consciències de pertinença són de cada illa i, a més, aquesta concepció d’insularitat s’ha accentuat”, afirma.

L’agenda del PP i Cs

Al marge dels moviments que detecta l’escassa demoscòpia, el cert és que, potser per la proximitat dels comicis autonòmics, insulars i municipals, l’esfera espanyolista no deixa d’agitar-se. El partit d’extrema dreta Vox va bastir fa mesos una aliança amb Actúa Baleares, liderat per Jorge Campos. Les dues forces preparen per al dissabte 27 un acte al poble de Lloret de Vistalegre per defensar la tauromàquia i la unitat d’Espanya. En el massiu acte públic de Vox a Madrid, Jorge Campos va intervenir breument per criticar les “polítiques lingüístiques nacionalistes” que assegura que han aplicat tant el PP com el PSOE i que han servit per donar ales “als objectius polítics del separatisme”. El tripartit progressista ha alertat, utilitzant diferents expressions i matisos, que algunes de les banderes polítiques que agiten el PP i Cs contribueixen al creixement de l’extrema dreta.

Alguns temes clau per a Vox i els seus socis d’Actúa Baleares ja eren a l’agenda dels partits de la dreta d’àmbit estatal a les illes Balears. En el cas del PP, l’expresident José Ramón Bauzá va liderar la retallada de drets lingüístics i l’enfrontament amb la comunitat educativa que suposava el seu decret de trilingüisme, amb consignes com les de l’adoctrinament a les escoles. Cs recorre periòdicament a aquest mateix marc. Tot i la defenestració de l’expresident i el gir regionalista al PP de les illes Balears, la formació conservadora ha presentat últimament propostes que recorden l’antic Tractat Integral de Llengües i Bauzá continua insistint des del seu escó al Senat en les tesis que el van dur a l’oposició. En la mateixa òrbita, l’exdiputada del PP fidel a Bauzá Aina Maria Aguiló va abandonar el partit i, després de mantenir converses amb Cs i Actúa, va optar per formar el seu propi partit per presentar-se a l’Ajuntament de Palma, Sumam.

Tot i que el Procés ha regat de benzina el discurs de l’espanyolisme, el que realment ha encès el foc han estat les polítiques del Pacte a Balears. La confrontació més dura amb aquest sector es va viure amb l’aprovació del requisit de tenir coneixements de català per treballar a l’IB-Salut, que fou contestada als carrers pels partits i per la plataforma unitària Mos Movem. Mesos després, les diferències internes i la competència entre seccions ha fet minvar la capacitat de mobilització social i mediàtica de Mos Movem, així com la seva incidència política.